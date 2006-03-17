Процедура обращения в госорганы будет упрощена

Президент Республики Беларусь 16 марта подписал Указ № 152 <Об утверждении перечня административных процедур, выполняемых государственными органами и иными государственными организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других документов>.Указом, сообщает пресс-служба белорусского лидера, утвержден перечень административных процедур, выполняемых государственными органами и иными государственными организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других документов. Данный Перечень предусматривает следующие позиции: наименование административной процедуры, государственный орган (организация), в который гражданин должен обратиться, размер платы, взимаемой за выдачу справки или другого документа, максимальный срок рассмотрения обращения и выдачи справки или другого документа. Также Перечень содержит документы и сведения, представляемые гражданином при его обращении в государственный орган или иную государственную организацию. Другие необходимые документы и сведения, предусмотренные законодательством, в установленном порядке будут запрашиваться этим государственным органом или иной государственной организацией самостоятельно. Перечень включает 414 административных процедур, которые классифицированы по определенным сферам деятельности и размещены в тематических разделах (жилищные правоотношения, здравоохранение, связь, природопользование, архитектура и строительство, труд и социальная защита, транспорт, полученные доходы и уплаченные налоги, регистрация недвижимости и сделок с ней и др.). Кроме того, в целях уменьшения размера платы, взимаемой с граждан за выдачу справок или иных документов в сфере государственной регистрации недвижимости и сделок с ней, Указ освобождает от обложения налогом на добавленную стоимость обороты по реализации гражданам услуг по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также обороты по реализации гражданам работ по технической инвентаризации недвижимого имущества и иных работ (услуг) по выдаче справок и других документов в отношении недвижимого имущества.