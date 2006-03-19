Розничный товарооборот в Минске за 2 месяца возрос почти на 20%

Объем розничного товарооборота в Минске по всем каналам реализации составил в январе-феврале нынешнего года Br1258,6 млрд. и увеличился в сопоставимых ценах на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Удельный вес продажи товаров отечественного производства в общем объеме розничного товарооборота розничной торговой сети составил 70,5%, в том числе продовольственных товаров - 80,3%, непродовольственных - 57,5%. Предприятиями общественного питания в январе-феврале реализовано продукции на Br74,1 млрд., что в сопоставимых ценах на 14,6% больше по сравнению с таким же прошлогодним периодом. Их доля в общем объеме розничного товарооборота составила 9,1%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров за этот период составил 59,7%, непродовольственных - 40,3% против соответственно 60,9% и 39,1% в январе-феврале 2005 года, сообщает БелТА.