ВВП Беларуси за 10 лет вырос почти в два раза

Итоги 2005 года и пятилетки в целом свидетельствуют о том, что экономика нашей страны развивается высокими темпами.Рост ВВП обеспечен главным образом за счет увеличения объемов производства в ведущих отраслях экономики - промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Как сообщил в ходе пресс-конференции министр статистики и анализа Владимир Зиновский, за 2001-2005 годы ВВП увеличился в сопоставимых ценах на 43%. Наиболее высокие темпы его роста за прошедшую пятилетку были достигнуты в 2004 году - 111,4% и 2005-м - 109,2%. Скромнее результаты развития у наших соседей. ВВП в России в прошлом году увеличился на 6,4%, Украине - на 2,4%.