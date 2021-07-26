Кукуруза в руках рассыпается в труху. С какой проблемой столкнулись на юго-востоке Беларуси?

Новости Беларуси. Тревожные новости приходят с полей юго-востока страны. В Гомельской области под угрозой оказался урожай кукурузы. Всему виной отсутствие осадков и продолжительный период аномально высоких температур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От засухи, по предварительным оценкам, пострадало не менее 10 % посевов, это около 30 тысяч гектаров. Аграрии не досчитаются не только зерна, но и кормов. В отдельных хозяйствах ситуацию без преувеличения называют крайне тяжелой. Продолжит тему Александр Добриян.

Да, он зеленый, а влаги уже нет. Все ему уже. Опытный растениевод Василий Борисов говорит: смотреть спокойно на эти поля уже нет сил. Кукуруза, которая должна была бы сейчас радовать глаз набирающими силу початками, вместо этого в руках рассыпается в труху.

Василий Борисов, заместитель директора предприятия «Гомельская птицефабрика»:

Просто одна солома. Смотреть на это поле, конечно, больно. Труд вложен, затраты понесли, подготовили, внесли гербицид, удобрения, семена посеяли, заплатили деньги механизаторам, а результата нет. Хоть и берем на силос даже сейчас, но результат не тот.

– Не очень хороший?

– Конечно, не очень.

– Это от безысходности.

Безысходность – это слово здесь звучит неслучайно. Василию Борисову нужно прокормить почти 4 000 коров и более миллиона птиц, а на полях хозяйства даже при самом оптимистичном прогнозе сейчас осталось не более трети урожая кукурузы на зерно, на силос же удастся заготовить не более 6 000 тонн вместо запланированных 27 000. Ситуация действительно непростая. И не только в Гомельском районе.

Александр Добриян, корреспондент:

Сегодня специалисты детально обследовали каждое поле на юго-востоке страны. И уже сейчас можно сказать, что так выглядит каждый десятый гектар кукурузы. И эти участки будут расширяться с каждым днем засухи, наступая туда, где кукуруза пока еще имеет зеленый цвет.

То, что пока не все поля высохли в порох и отдельные посевы выглядят условно здоровыми, специалистов тоже не успокаивает. Растениям уже нанесен непоправимый ущерб. Так же как и экономике региона.

Иван Рудович, главный специалист комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

Проводим пока анализ данных полей, потому что это подразумевается пестротой: каждое поле нужно индивидуально подойти, посмотреть. Где-то целыми полями есть участки высохшие, где-то просто пятнами, которые тоже надо убрать. Есть участки подсохшие, где даже початок не сформирован, но уже метелка выброшена, и зерна там уже не ожидается. Процентов 8-10 от общей площади посевов кукурузы у нас находится в таком состоянии. Но это пока предварительно. С каждым днем ситуация все ухудшается. Если не будет влаги, через неделю, две, три этот показатель может и в два раза увеличиться, и в три.