«Зеленая» экономика и концепция «Умный дом». Белорусско-итальянский бизнес-форум начал работу в Минске

Новости Беларуси. Белорусско-итальянский бизнес-форум начал работу в Минске. Главная тема встречи – «зеленая» экономика. Использование возобновляемых источников энергии, переработка отходов, улучшение качества воздуха – это лишь некоторые темы, которые намерены обсудить 24 марта на переговорах.

В частности на встрече в Минске планируется обсудить концепцию «Умный город». Это мировая система, при которой работа городских служб используется наилучшим образом, обеспечивая максимальную безопасность жителям. Эта концепция уже получила широкое распространение: «Smart City» работает более чем в двух тысячах городах по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Это серьезное перспективное направление. Все европейские страны давно этим озабочены, на уровне Европейского союза есть целые программы. Мы должны также сегодня обратить особое внимание, и глава нашего государства неоднократно об этом говорил.