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«Зеленая» экономика и концепция «Умный дом». Белорусско-итальянский бизнес-форум начал работу в Минске

24 марта 2017 07:35
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Новости Беларуси. Белорусско-итальянский бизнес-форум начал работу в Минске. Главная тема встречи – «зеленая» экономика. Использование возобновляемых источников энергии, переработка отходов, улучшение качества воздуха – это лишь некоторые темы, которые намерены обсудить 24 марта на переговорах.

В частности на встрече в Минске планируется обсудить концепцию «Умный город». Это мировая система, при которой работа городских служб используется наилучшим образом, обеспечивая максимальную безопасность жителям. Эта концепция уже получила широкое распространение: «Smart City» работает более чем в двух тысячах городах по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Это серьезное перспективное направление. Все европейские страны давно этим озабочены, на уровне Европейского союза есть целые программы. Мы должны также сегодня обратить особое внимание, и глава нашего государства неоднократно об этом говорил.

«Зеленая» экономика и концепция «Умный дом». Белорусско-итальянский бизнес-форум начал работу в Минске-1

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Республике Беларусь:
Преимущество системы «Smart house» состоит в том, что это энергоэффективный дом, уменьшаются расходы на его содержание и возрастает польза для окружающей среды.    

В Беларуси в числе приоритетов «зеленой» экономики – развитие электротранспорта, экологического туризма, строительство энергоэффективных жилых домов.

# Экономика # Беларусь-Италия # Владимир Улахович # Стефано Бьянки

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