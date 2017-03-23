«В Китае есть интерес к продуктам питания из Беларуси»

Новости Беларуси. Белорусский бизнес на Кантонской ярмарке. О возможности размещения стендов отечественных товаров на крупнейшем в Китае торговом форуме говорят 23 марта в Белорусской торгово-промышленной палате.

Кантонская ярмарка ежегодно собирает сотни тысяч посетителей со всего мира. И ближайшая откроется уже 15 апреля.

Участие в ней малого и среднего бизнеса поможет наладить новые деловые контакты, найти партнеров и увеличить торговлю. К тому же нашу продукцию знают уже на всех континентах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маргарита Федотова, первый вице-президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей:

Сейчас в Китае очень востребованы, есть интерес к иностранным продуктам питания, особенно из Беларуси, потому что они являются экологически чистыми, и действительно есть к ним интерес. Но тут возникает вопрос в логистике, в доставке, потому что экологически чистые продукты имеют небольшой срок хранения

Ярмарка проходит дважды в год. Известно, что на последней были зарегистрированы представители почти двухсот белорусских предприятий, но пока только в качестве посетителей.