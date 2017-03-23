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Новости экономики за 23.03.2017

23 марта 2017 17:10
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Новости Беларуси. Столичные предприятия предлагают 220 мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Например, минчане с ослабленным слухом сегодня работают в службах такси и на «тихих кассах» в супермаркетах. О перспективах трудоустройства – наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ПРАВО НА ТРУД

Работу людям с ограниченными возможностями дают 30 столичных организаций по 52 профессиям. В том числе это должности администратора, инженера, бухгалтера, водителя, диспетчера, экономиста. Финансируется адаптация инвалидов на рабочих местах за счет средств фонда органами по труду, занятости и социальной защите. Деньги выделяют нанимателям на приобретение оборудования, материалов, спецодежды, компенсацию затрат по оплате труда.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЭКСПОРТА

Белорусский бизнес на Кантонской ярмарке. Здесь ежегодно собираются сотни тысяч посетителей со всего мира. И ближайшая откроется уже 15 апреля. Участие в ней малого и среднего бизнеса поможет наладить новые деловые контакты, найти партнеров и увеличить торговлю. К тому же нашу продукцию знают уже на всех континентах.

Новости экономики за 23.03.2017-1

Маргарита Федотова, первый вице-президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей:
Сейчас в Китае очень востребованы, есть интерес к иностранным продуктам питания, особенно из Беларуси, потому что они являются экологически чистыми, действительно есть к ним интерес. Но тут возникает вопрос в логистике, в доставке, потому что экологически чистые продукты имеют небольшой срок хранения.

БЕЛОРУССКОЕ «ПИАНИНО»

Белорусские IT-технологии в действии. Симулятор игры на пианино от белорусского разработчика вошел в мировой топ самых скачиваемых игр по итогам февраля, опередив некоторых завсегдатаев списка. В рейтинге отечественная программа заняла четвертую строчку. Количество скачиваний приложения за месяц – порядка 6,5 миллиона.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль укрепился к доллару и евро. Американская валюта уступила пару пунктов. Завтра по Нацбанку 1,88. Евро также снизился незначительно. Курс на завтра – 2 рубля 3 копейки. Российский рубль снова в плюсе. За сегодня почти полкопейки, и за сотню дают 3 рубля 27 копеек белорусских.

# Экономика # Экономическая рубрика # Маргарита Федотова

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