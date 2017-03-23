Новости экономики за 23.03.2017

Новости Беларуси. Столичные предприятия предлагают 220 мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Например, минчане с ослабленным слухом сегодня работают в службах такси и на «тихих кассах» в супермаркетах. О перспективах трудоустройства – наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ПРАВО НА ТРУД

Работу людям с ограниченными возможностями дают 30 столичных организаций по 52 профессиям. В том числе это должности администратора, инженера, бухгалтера, водителя, диспетчера, экономиста. Финансируется адаптация инвалидов на рабочих местах за счет средств фонда органами по труду, занятости и социальной защите. Деньги выделяют нанимателям на приобретение оборудования, материалов, спецодежды, компенсацию затрат по оплате труда.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЭКСПОРТА

Белорусский бизнес на Кантонской ярмарке. Здесь ежегодно собираются сотни тысяч посетителей со всего мира. И ближайшая откроется уже 15 апреля. Участие в ней малого и среднего бизнеса поможет наладить новые деловые контакты, найти партнеров и увеличить торговлю. К тому же нашу продукцию знают уже на всех континентах.