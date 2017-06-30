Здесь вложен труд тысяч и тысяч людей: в шахте «Беларуськалия» добыли полуторамиллиардную тонну руды

Новости Беларуси. В Беларуси добыта полуторамиллиардная тонна калийной руды. Это произошло в шахтах солигорского предприятия, флагмана мировой калийной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предыдущая планка в миллиард тонн взята 14 лет назад. Но для шахтеров каждый показатель – не просто цифра, за ним стоит ежедневный и кропотливый труд. Все ниже, и ниже, и ниже: примерно такой путь солигорские шахтеры проделывают каждое утро. Достигая, впрочем, рекордных высот. Вот и сегодня для них день особенный.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Тот самый исторический момент, добыча полуторамиллиардной тонны калийной руды. Специальный комбайн сейчас разрезает породу, и руда по этому конвейеру доставляется наверх. Это место – передовая всего процесса добычи ископаемых, 600 метров под землей. Шахтеры называют его «лавой». Конкретна эта – относительно новая, но ультраэффективная. За 7 месяцев, в течение которых она работает, здесь добыли миллион тонн руды.

Юрий Петровский, начальник рудника 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Схема работы следующая: комбайн зарубается с вентилляционного штрека и движется в сторону конвеера. Соответственно, снимает 0,8 всей мощности забоя. И цикл повторяется бесконечно, пока не закончится столб. За смену они проходят порядка двух таких циклов. Юбилейную тонну добыла бригада номер Б-22 Дмитрия Михалени. Дим Димыч, как бригадира называют коллеги, – шахтер с почти 40-летним стажем. На предприятии работал и в 2003, когда «калийщики» радовались результату, который, казалось, очень не скоро буден превзойден: одному миллиарду тонн руды.

Дмитрий Михаленя, машинист горных вымоечных машин 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Вся жизнь под землей. Это же заслуга не нашей бригады. Полтора миллиарда – здесь вложен труд тысяч и тысяч людей. Без нас, без шахтерского труда, без калийных удобрений тяжеловато будет прокормить народ. Полтора миллиарда тонн руды – это больше 300 миллионов тонн калийных удобрений, одного из основных товаров белорусского экспорта. Каждый год флагман мировой калийной промышленности продает за рубеж около 80 % производимой продукции, зарабатывая для Беларуси порядка 150 миллионов долларов.