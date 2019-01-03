«Готовим машины на тестовые испытания туда». Белорусские электробусы отправят в Великобританию

Под занавес года на будущей Белорусской АЭС началась сборка первого энергоблока. Уже в ближайшие месяцы здесь получат и первое электричество, рассказали в фильме «Наш 2018-ый» . Это, безусловно, повышает энергетическую независимость страны, но надо учиться жить по-новому, причём всем. Это – задача со звёздочкой и для производителей, и для рядовых горожан. За рецептами отправляемся к настоящему законодателю электромоды, и не только в Беларуси.

Владимир Король, генеральный директор холдинга «Белкоммунмаш»:

У нас открылся после жёлтого зелёный свет – который показал дорогу, по которой надо идти. Для нас это после определённых красных проблесков – движение будет-не будет…

Так вот, всё-таки будет! И здесь очень важно, что Беларусь успела занять эту нишу. Пока в той же России только раскачиваются в запуске электробусов, в Минске они уже колесят по маршрутам. Ещё в географии года – Узбекистан, Грузия.

Владимир Король:

А этот уйдёт в Англию – в Манчестер и Ноттингем.

Игорь Позняк, СТВ:

Неужели подданные королевы не смогли составить вам конкуренцию?

Владимир Король:

Нас приглашали на очень серьёзный форум, который проходил именно по правильному использованию сегодня электричества и электрической техники, электротранспорта – в программе англичан. И сейчас мы готовим машины на тестовые испытания туда. Так что в ближайшие месяцы они уйдут. Это первые пробы пера, но и у них это тоже – начало.