«Готовим машины на тестовые испытания туда». Белорусские электробусы отправят в Великобританию

Под занавес года на будущей Белорусской АЭС началась сборка первого энергоблока. Уже в ближайшие месяцы здесь получат и первое электричество, рассказали в фильме «Наш 2018-ый». Это, безусловно, повышает энергетическую независимость страны, но надо учиться жить по-новому, причём всем. Это – задача со звёздочкой и для производителей, и для рядовых горожан. За рецептами отправляемся к настоящему законодателю электромоды, и не только в Беларуси.
Владимир Король, генеральный директор холдинга «Белкоммунмаш»:
У нас открылся после жёлтого зелёный свет – который показал дорогу, по которой надо идти. Для нас это после определённых красных проблесков – движение будет-не будет…
Так вот, всё-таки будет! И здесь очень важно, что Беларусь успела занять эту нишу. Пока в той же России только раскачиваются в запуске электробусов, в Минске они уже колесят по маршрутам. Ещё в географии года – Узбекистан, Грузия.
Владимир Король:
А этот уйдёт в Англию – в Манчестер и Ноттингем.
Игорь Позняк, СТВ:
Неужели подданные королевы не смогли составить вам конкуренцию?
Владимир Король:
Нас приглашали на очень серьёзный форум, который проходил именно по правильному использованию сегодня электричества и электрической техники, электротранспорта – в программе англичан. И сейчас мы готовим машины на тестовые испытания туда. Так что в ближайшие месяцы они уйдут. Это первые пробы пера, но и у них это тоже – начало.
Вообще, о планах на Новый год здесь говорят неохотно, но нам секрет приоткрывают. Уже на финише и первый белорусский электрогрузовик, и собственный городской беспилотник. И здесь тоже важно не опоздать.
Владимир Король:
Рынок и делается тем, кто первым успел и сделал что-то. Тогда уже под него начинают все подстраиваться и уже повторять. Но повторять сейчас – это дороже, чем делать первым.