Ещё 5 российских компаний будут поставлять нефть в Беларусь без премии

Новости Беларуси. Нефть в Беларусь будут поставлять в первом квартале еще пять российских компаний, не считая группы «Сафмар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о продажах по рыночной цене без премии поставщикам. Кроме того, есть договоренность с азербайджанской компанией Socar о транспортировке двух танкеров нефти. Она будет доставлена в Беларусь через территорию Украины по нефтепроводу «Одесса – Броды».

Таким образом, как заверили в концерне «Белнефтехим», будет обеспечена загрузка белорусских перерабатывающих заводов и обеспечены потребности внутреннего рынка.