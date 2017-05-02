Завод «БелДжи» планируют ввести в эксплуатацию к июлю 2017 года

Новости Беларуси. Об этом сегодня на предприятии рассказали журналистам, китайским. В Беларусь они приехали накануне. Сегодня гости знакомились с тем, как в Минской области реализуется совместный проект по производству легковых автомобилей. Побывали они и в ндустриальный парке «Великий камень».

Первым делом за руль популярного авто. Маленькому Вэй Цзимину всего несколько лет, но уже подающий надежды автомобилист, - шутит его мама.

В Беларусь журналист информационного агентства «Синьхуа» Ли Цзя приехала раньше основной делегации. За два месяца успела познакомиться и со страной, и с людьми. Говорит, после пекинского смога в Синеокой даже дышится легко. А вот белорусы встретили по-настоящему тепло и гостеприимно. Не зря две страны дружат уже несколько десятков лет. Ли Цзя, журналист (Китай):

Я очень рада, что китайцы вместе с белорусами могут производить такие машины. И я надеюсь, что получится все, что было задумно. На руках у мамы маленький Вэй Цзимин во время интервью не усидел. Да и как по-другому. Вниманию китайских журналистов крупнейший двусторонний проект.

Технологии китайские, сборка белорусская. Сегодня эта автомобилестроительная компания входит в десятку в Поднебесной, а ещё входит в список пяти сотен известнейших мировых брендов.

Автомобили уже продаются в 32 страны. Перспективы тоже хорошие. Взять, к примеру, мощности. В перспективе – 120 тысяч авто в год. А ведь когда-то все начиналось с крупноузловой сборки и всего трех моделей машин, сейчас в завершающей стадии находится строительство завода «под ключ». Идут пусконаладочные работы технологического оборудования. Общая сумма инвестиций – примерно 400 миллионов долларов. Планируется, что новый завод откроется в июле. А это уже новый этап в белорусско-китайском легковом автопроме. Павел Гурецкий, главный технолог СЗАО «БелДжи»:

Модели нового завода будут принципиально другие и по качеству, и по уровню, по своим технологиям. Я думаю, покупатели почувствуют колоссальную разницу. По-настоящему гостеприимно – как и принято, хлебом-солью – встречали еще на одном нашем машиностроительном бренде. А потом рассказывали о своих достижениях. В 2016 году впервые стали вторыми в мире по выпуску карьерных самосвалов. В итоге продукцию поставили в 27 стран. Похвастаться можем и самосвалами-рекордсменами. Кстати, в Поднебесной нашу карьерную технику знают. Там работает 485 машин. А вот продукция завода китайских гостей впечатлила. И широкий модельный ряд, и масштабы. Журналисты с удовольствием фотографировались у безразмерного колеса и за считанные секунды забирались на наш 450-тонник.

Лю Миньян, журналист (Китай):

Я рад приехать в вашу страну. Автомобилестроение у вас хорошо развито. У вас впечатляющие карьерные самосвалы. Я впервые вижу машины такого размера. Я удивлен и шокирован.