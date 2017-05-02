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Завод «БелДжи» планируют ввести в эксплуатацию к июлю 2017 года

02 мая 2017 16:35
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Новости Беларуси. Об этом сегодня на предприятии рассказали журналистам, китайским. В Беларусь они приехали накануне. Сегодня гости знакомились с тем, как в Минской области реализуется совместный проект по производству легковых автомобилей.

Побывали они и в ндустриальный парке «Великий камень».

Завод «БелДжи» планируют ввести в эксплуатацию к июлю 2017 года-1

Первым делом за руль популярного авто. Маленькому Вэй Цзимину всего несколько лет, но уже подающий надежды автомобилист, - шутит его мама.

В Беларусь журналист информационного агентства «Синьхуа» Ли Цзя приехала раньше основной делегации.

За два месяца успела познакомиться и со страной, и с людьми. Говорит, после пекинского смога в Синеокой даже дышится легко. А вот белорусы встретили по-настоящему тепло и гостеприимно. Не зря две страны дружат уже несколько десятков лет.

Ли Цзя, журналист (Китай):
Я очень рада, что китайцы вместе с белорусами могут производить такие машины. И я надеюсь, что получится все, что было задумно.

На руках у мамы маленький Вэй Цзимин во время интервью не усидел. Да и как по-другому. Вниманию китайских журналистов крупнейший двусторонний проект.

Завод «БелДжи» планируют ввести в эксплуатацию к июлю 2017 года-4

Технологии китайские, сборка белорусская. Сегодня эта автомобилестроительная компания входит в десятку в Поднебесной, а ещё входит в список пяти сотен известнейших мировых брендов.

Автомобили уже продаются в 32 страны. Перспективы тоже хорошие.

Взять, к примеру, мощности. В перспективе – 120 тысяч авто в год. А ведь когда-то все начиналось с крупноузловой сборки и всего трех моделей машин, сейчас в завершающей стадии находится строительство завода «под ключ». Идут пусконаладочные работы технологического оборудования.

Общая сумма инвестиций – примерно 400 миллионов долларов.

Планируется, что новый завод откроется в июле. А это уже новый этап в белорусско-китайском легковом автопроме.

Павел Гурецкий, главный технолог СЗАО «БелДжи»:
Модели нового завода будут принципиально другие и по качеству, и по уровню, по своим технологиям. Я думаю, покупатели почувствуют колоссальную разницу.

По-настоящему гостеприимно – как и принято, хлебом-солью – встречали еще на одном нашем машиностроительном бренде. А потом рассказывали о своих достижениях. В 2016 году впервые стали вторыми в мире по выпуску карьерных самосвалов. В итоге продукцию поставили в 27 стран. Похвастаться можем и самосвалами-рекордсменами. Кстати, в Поднебесной нашу карьерную технику знают. Там работает 485 машин. А вот продукция завода китайских гостей впечатлила.

И широкий модельный ряд, и масштабы.

Журналисты с удовольствием фотографировались у безразмерного колеса и за считанные секунды забирались на наш 450-тонник.

Завод «БелДжи» планируют ввести в эксплуатацию к июлю 2017 года-7

Лю Миньян, журналист (Китай):
Я рад приехать в вашу страну. Автомобилестроение у вас хорошо развито. У вас впечатляющие карьерные самосвалы. Я впервые вижу машины такого размера. Я удивлен и шокирован.

А это еще один пример двусторонней дружбы. 80 квадратных километров общей площади, 120 тысяч работающих, а в перспективе ещё и миллиарды долларов инвестиций – и все это индустриальный парк «Великий камень».

Его история началась еще в июне 2014. Сегодня уже можно видеть результат.

Чжан Сяодун, журналист (Китай):
Индустриальный парк сейчас строится, и я восхищаюсь такой скоростью. Я ожидаю от такого проекта в дальнейшем больших успехов.

Пока гости из Поднебесной набираются впечатлений, но уже на следующей неделе они расскажут о Беларуси на страницах местных газет и журналов, а еще в телеэфирах. О Беларуси глазами китайских гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Китай # Фотофакт

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