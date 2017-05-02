Если нужна какая-то коренная ломка без совершенствования – обоснуйте: Президент о новациях в экономике

Новости Беларуси. Топливные карты, которыми можно будет расплатиться не только на заправке, появятся в Беларуси. Прежде всего – это удобство для юридических лиц.

Предполагается, что водитель сможет таким образом рассчитаться за пользование платной дорогой и даже за номер в отеле.

2 мая на совещании у Президента обсуждали ряд проектов нормативных актов, которые содержат определенные законодательные новшества в экономической сфере. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, изменения в документы будут внесены только в том, случае, если принесут реальную пользу. Реформ ради реформ быть не должно.