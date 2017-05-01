Специалисты Россельхознадзора проверят белорусские предприятия, на которых ранее не проводились инспекции

Новости Беларуси. Специалисты Россельхознадзора 1 мая приступают к очередной проверке белорусских предприятий. По просьбе нашей стороны они посетят именно те заводы, на которых ранее не проводились инспекции, чтобы в последующем их вновь допустить на российский рынок.

За нынешнюю весну это уже второй мониторинг. Теперь российские специалисты будут работать совместно с белорусскими. Им предстоит посетить десяток предприятий по производству молока, мяса и рыбной продукции.

Предыдущая инспекция прошла в апреле. После нее были разрешены поставки с двух предприятий, к продукции которых ранее были претензии с российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.