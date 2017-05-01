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Специалисты Россельхознадзора проверят белорусские предприятия, на которых ранее не проводились инспекции

01 мая 2017 10:38
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Новости Беларуси. Специалисты Россельхознадзора 1 мая приступают к очередной проверке белорусских предприятий. По просьбе нашей стороны они посетят именно те заводы, на которых ранее не проводились инспекции, чтобы в последующем их вновь допустить на российский рынок.

За нынешнюю весну это уже второй мониторинг. Теперь российские специалисты будут работать совместно с белорусскими. Им предстоит посетить десяток предприятий по производству молока, мяса и рыбной продукции.

Предыдущая инспекция прошла в апреле. После нее были разрешены поставки с двух предприятий, к продукции которых ранее были претензии с российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Россия

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