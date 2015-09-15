Александр Лукашенко направился в Сочи на Форум регионов Беларуси и России

Новости России. Из Таджикистана Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Александр Лукашенко примет участие в мероприятиях второго Форума регионов Беларуси и России.

В Сочи 17-18 сентября в центре внимания будет укрепление сотрудничества между странами. Ожидается, что в пленарном заседании Форума примут участие более 350 представителей законодательной и исполнительной ветвей власти двух государств, руководителей крупных предприятий и бизнес-сообществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.