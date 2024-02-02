Заседание Межправсовета ЕАЭС началось в Казахстане

Роман Головченко: нельзя строить экономику только на базе иностранных решений. Подробности здесь .

Заседание Евразийского межправсовета проходит в Алма-Ате. Участие в мероприятии принимает премьер-министр Беларуси. По сложившейся традиции главы правительств сначала общаются в узком кругу, без прессы. Лишь после перейдут к обсуждению вопросов в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке встречи – макроэкономическая ситуация в странах объединения, запуск ускоренных железнодорожных перевозок сельхозпродукции и продовольствия. Обсудят также развитие интегрированной информационной системы ЕАЭС и вопросы создания условий для электронной торговли. Тема цифровизации сегодня актуальна как никогда.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы, каждый год посещая перед пленарным заседанием соответствующую выставку, видим изменения динамичные, которые происходят в различных сферах цифровизации. Особенно в сфере оказания государственных услуг. Полагаю, что выскажу общее мнение, обозначив в качестве главных задач государства в цифровой трансформации развитие системы государственных электронных услуг, цифровую модернизацию промышленности и обеспечение цифрового суверенитета стран. Для Беларуси это важные факторы для достижения высоких темпов социально-экономического развития.

Затронули на встрече и тему искусственного интеллекта, который сегодня активно внедряется в жизни стран ЕАЭС. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов предложил создать в странах объединения платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями.