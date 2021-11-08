«Зарубежные наши так называемые партнёры себя не очень солидно ведут». Работу нефтехимической отрасли обсудили у Президента

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ясно, что нас пытаются расшатать и наклонить прежде всего по этому направлению – нефтехимическая отрасль. И прежде всего – поставки и реализация нефтепродуктов. Зарубежные наши так называемые партнеры себя не очень солидно ведут. Известные санкции. Какова ситуация сейчас? Следующий вопрос – о ситуации в условиях функционирования наших предприятий и российских. Разница все-таки здесь у нас есть еще. И налоговый маневр присутствует. Мы тут наполовину вроде бы как-то договорились, но проблемы есть. И какова эта разница в условиях хозяйствования в Союзном государстве? Ну и инвестиционные проекты. Мы договаривались, что в этом году должны завершить эти инвестиционные проекты. И нам обязательно надо, Юрий Викторович, запланировать с главой Администрации наши поездки с вами на эти НПЗ, посмотреть, как реализованы эти проекты. И «Гродно Азот» – нынешний уровень проработки этого проекта.