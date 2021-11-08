«Зарубежные наши так называемые партнёры себя не очень солидно ведут». Работу нефтехимической отрасли обсудили у Президента

Новости Беларуси. Поставки сырья, альтернативные источники нефти и инвестпроекты нефтехимического комплекса. Эти темы сегодня, 8 ноября, обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поставки сырья, альтернативные источники нефти и инвестпроекты нефтехимического комплекса. Эти темы сегодня, 8 ноября, обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко принял с докладом председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова и вице-премьера Юрия Назарова. «Белнефтехим» – один из крупнейших налогоплательщиков страны. Потому стабильная работа структуры, тем более сейчас, в условиях локдаунов и санкционного давления, имеет важнейшее значение для белорусской экономики.
Глава концерна заверил Президента в устойчивой работе всех организаций, находящихся под его управлением. Подразделения не работают на склад, экспорт выпускаемой продукции увеличивается. В свою очередь главу государства детально интересовал ряд вопросов по работе нефтехимического комплекса: как выполняются поставленные задачи, финансовое положение отрасли, а также поставки сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ясно, что нас пытаются расшатать и наклонить прежде всего по этому направлению – нефтехимическая отрасль. И прежде всего – поставки и реализация нефтепродуктов. Зарубежные наши так называемые партнеры себя не очень солидно ведут. Известные санкции. Какова ситуация сейчас? Следующий вопрос – о ситуации в условиях функционирования наших предприятий и российских. Разница все-таки здесь у нас есть еще. И налоговый маневр присутствует. Мы тут наполовину вроде бы как-то договорились, но проблемы есть. И какова эта разница в условиях хозяйствования в Союзном государстве? Ну и инвестиционные проекты. Мы договаривались, что в этом году должны завершить эти инвестиционные проекты. И нам обязательно надо, Юрий Викторович, запланировать с главой Администрации наши поездки с вами на эти НПЗ, посмотреть, как реализованы эти проекты. И «Гродно Азот» – нынешний уровень проработки этого проекта.
После доклада Президенту председатель «Белнефтехима» ответил на вопросы журналистов. Что касается экспортных поставок, то по итогам 2021 года планируется более 130 % роста по всей отрасли. Отдельно был задан вопрос по Украине. Определенная турбулентность в политической сфере в белорусско-украинских отношениях сегодня не сказывается на вопросах поставок нефтепродуктов в соседнюю страну: Беларусь не только сохраняет объемы поставок, но даже и наращивает их.