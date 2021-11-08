От поставок нефти до санкций и налогового манёвра. Лукашенко доложили о работе нефтехимического комплекса

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял 8 ноября с докладом о работе нефтехимического комплекса председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова и вице-премьера Юрия Назарова, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обозначил ряд вопросов, которые необходимо было обсудить. При этом он подчеркнул, что влияние нефтехимического комплекса на развитие экономики и регионов в том числе велико. Александр Лукашенко в том числе поинтересовался реализацией планов по наполнению бюджета, вопросами поставок сырья, ситуацией на фоне вводимых Западом санкционных мер. Обсуждались также условия функционирования отечественных предприятий в Союзном государстве с учетом ряда договоренностей с Россией. Еще одна тема – реализация инвестиционных проектов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какова сейчас ситуация? Ну и здесь же вопрос о бюджете. Каково у вас тут положение, насколько вы выполняете те планы, которые у нас существуют?

Второй вопрос – поставки сырья.

Александр Лукашенко:

Поставки нефти на наши НПЗ, источники поставок. Есть ли здесь проблемы?