Как союзные программы повлияют на жизнь простых белорусов и россиян? Ответил Сергей Рекеда
Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали 28 союзных программ. Это состоялось на Высшем Госсовете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«28 отраслевых союзных программ». Владимир Путин рассказал о перспективах интеграции Беларуси и России.
Ольга Коршун, СТВ:
Аналитики уже назвали эту встречу скорее экономической, чем политической. Как в таком случае подписание союзных программ отразится на нашей жизни, какого эффекта ждать в экономике и к чему готовиться?
Чтобы разобраться, мы пообщались с экспертом в области экономики из России Сергеем Рекедой.
Видимо, еще рано предметно обсуждать все 28 союзных программ. Но чего нам ожидать в экономике в целом?
«Для экономик России и Беларуси это даст от 0,5 до 1 % ВВП дополнительно ежегодно»
Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):
По разным оценкам экспертным, если количественно говорить, то для экономик России и Беларуси это даст от 0,5 до 1 % ВВП дополнительно ежегодно. Это довольно существенные объемы. Мы можем говорить о практически общем безбарьерном экономическом организме России и Беларуси. Это позволяет снизить издержки при выстраивании производственных цепочек, соответственно, позволяет больше вкладывать в научно-техническое развитие и повышать таким образом качество экономики. И это скажется прежде всего, я думаю, через уровень жизни, через уровень зарплат.
Ольга Коршун:
Рост зарплат – пожалуй, самый приятный эффект. Как еще союзные программы могут повлиять на жизнь простых белорусов и россиян? Например, будут ли у нас более дешевые кредиты, а у россиян, возможно, налоговые льготы для IT-компаний?
«Система выдачи кредитов будет общая»
Сергей Рекеда:
Тут можно только гипотетически сейчас представлять. Система выдачи кредитов будет общая: что-то от белорусской системы, что-то от российской. Вполне возможно, что и, соответственно, ставки будут более выгодные. Торговля, прослеживаемость, права потребителя – это как раз можно в один комплекс объединить, потому что это работа на качество продукции, которую мы с вами покупаем, потребляем, это борьба с контрафактом.
Единые рынки нефти и газа – думаю, уже и так все прекрасно понимают, что это одна из основ экономики, потому что влияет как на цены для потребителей у нас на кухнях, так и на цены на отопление и стоимость продукции, которая производится на предприятиях. Союзные программы нацелены на одну простую вещь – чтобы качество жизни, благосостояние людей в России и Беларуси повышалось через то, что развивается экономика.
Ольга Коршун:
Что касается промышленности, вырастет ли конкурентоспособность продукции, которая выпускается в рамках Союзного государства? И какие преимущества могут получить предприятия?
Что изменится в системе госзакупок?
Сергей Рекеда:
Допустим, доступ к госзакупкам. Это находится между Россией и Беларусью в некой серой зоне. Если эти нестыковки снять и действительно допустить белорусские предприятия к госзакупкам в России, соответственно, российские предприятия к госзакупкам в Беларуси, это очень удобные и стабильные механизмы работы. Ну и блок, который связан с макроэкономикой, – это климат экономический в наших странах, стабильность, предсказуемость, которая для производства, предприятий тоже один из важнейших факторов для хорошего развития.