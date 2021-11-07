Как союзные программы повлияют на жизнь простых белорусов и россиян? Ответил Сергей Рекеда

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали 28 союзных программ. Это состоялось на Высшем Госсовете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «28 отраслевых союзных программ». Владимир Путин рассказал о перспективах интеграции Беларуси и России.

Ольга Коршун, СТВ:

Аналитики уже назвали эту встречу скорее экономической, чем политической. Как в таком случае подписание союзных программ отразится на нашей жизни, какого эффекта ждать в экономике и к чему готовиться? Чтобы разобраться, мы пообщались с экспертом в области экономики из России Сергеем Рекедой. Видимо, еще рано предметно обсуждать все 28 союзных программ. Но чего нам ожидать в экономике в целом?

«Для экономик России и Беларуси это даст от 0,5 до 1 % ВВП дополнительно ежегодно» Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):

По разным оценкам экспертным, если количественно говорить, то для экономик России и Беларуси это даст от 0,5 до 1 % ВВП дополнительно ежегодно. Это довольно существенные объемы. Мы можем говорить о практически общем безбарьерном экономическом организме России и Беларуси. Это позволяет снизить издержки при выстраивании производственных цепочек, соответственно, позволяет больше вкладывать в научно-техническое развитие и повышать таким образом качество экономики. И это скажется прежде всего, я думаю, через уровень жизни, через уровень зарплат. Ольга Коршун:

Рост зарплат – пожалуй, самый приятный эффект. Как еще союзные программы могут повлиять на жизнь простых белорусов и россиян? Например, будут ли у нас более дешевые кредиты, а у россиян, возможно, налоговые льготы для IT-компаний?

«Система выдачи кредитов будет общая» Сергей Рекеда:

Тут можно только гипотетически сейчас представлять. Система выдачи кредитов будет общая: что-то от белорусской системы, что-то от российской. Вполне возможно, что и, соответственно, ставки будут более выгодные. Торговля, прослеживаемость, права потребителя – это как раз можно в один комплекс объединить, потому что это работа на качество продукции, которую мы с вами покупаем, потребляем, это борьба с контрафактом. Единые рынки нефти и газа – думаю, уже и так все прекрасно понимают, что это одна из основ экономики, потому что влияет как на цены для потребителей у нас на кухнях, так и на цены на отопление и стоимость продукции, которая производится на предприятиях. Союзные программы нацелены на одну простую вещь – чтобы качество жизни, благосостояние людей в России и Беларуси повышалось через то, что развивается экономика. Ольга Коршун:

Что касается промышленности, вырастет ли конкурентоспособность продукции, которая выпускается в рамках Союзного государства? И какие преимущества могут получить предприятия?