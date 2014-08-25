Зарплаты учителей и врачей в Беларуси вырастут с сентября

Новости Беларуси. Новый учебный год принесет увеличение дохода учителям. С сентября к начислению заработной платы предусмотрен новый подход: вместо одинакового повышения тарифных ставок всем педагогическим работникам предлагается дифференцированное увеличение надбавок за квалификационные категории.

Это повысит среднюю заработную плату учителей в среднем на 18%, работников отрасли в целом – на 7%.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Размеры заработной платы учителей в среднем повысятся на 18%. Такое существенное повышение заработной платы за счет увеличения размера доплат за категорию. Подход несколько нетрадиционный для нашей системы, но очень бы хотелось нам именно таким образом зафиксировать особое наше отношение государства к тем, кто вносит особый вклад в развитие ребенка.

Также с сентября вырастут зарплаты у отдельных категорий медиков. Стоит отметить, что изменения коснуться только бюджетных организаций. Тарифные ставки в медучреждениях вырастут от 30% до 60%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Общее повышение для каждого конкретно работающего в системе здравоохранения составит более 20%. Разные категории лиц будут иметь повышение по 1,5 млн рублей и выше, то есть в зависимости от того, сколько человек работал, от стажа, категории.