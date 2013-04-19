Новости Беларуси. 19 апреля Александр Лукашенко выступает с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Зарплата бюджетников, пенсии и пособия в 2013 году будут неоднократно повышены. Рост благосостояния народа – одна из главных целей нашей политики – отметил президент Республики Беларусь.

Глава государства поставил перед правительством и Национальным банком не менее важную задачу – растущие доходы населения должны эффективно работать на страну.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Конечно, хотелось, чтобы у всех зарплата росла как можно быстрее и чаще, однако легких решений здесь нет. Пустые напечатанные деньги немедленно влекут за собой рост цен. И это сводит на нет любое повышение зарплат и любую прибавку доходов. Поэтому мое требование остается прежним: заработная плата должна быть заработана. Ее рост полностью зависит от нас. Если сумеем модернизировать предприятия, повысить производительность труда, выгодно продать продукцию, то наш труд будет оплачен в больших размерах. Соответственно, вырастут доходы бюджетников, размеры пенсий и пособий.

Наращивать же доходы за счет денежной эмиссии никто не будет. При этом Правительству, Нацбанку ставлю не менее важную задачу: растущие доходы населения должны эффективно работать на страну. Сбережения средств должно быть максимально привлекательно именно в национальных активах. Причем не только в депозитах, но и накоплениях для строительства квартир, домов, освоения земельных участков, то есть для решения насущных житейских проблем, как текущих, так и на перспективу.

В овальный зал приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, представители дипкорпуса, средств массовой информации. В эти минуты президент отвечает на вопросы парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.