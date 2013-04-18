Посевная кампания в Гомельской области: из-за поздней весны сеют все культуры одновременно

Новости Беларуси. Посевная в стране набирает темпы. На юго-востоке страны начались работы с кукурузой. Первыми в регионе приступили к посеву царицы полей в Гомельском и Речицком районах. Аграрии трудятся в авральном режиме. Из-за поздней весны сеять приходится все культуры одновременно. Работать приходится на два фронта.

Техника в поле с 6 утра. Еще неделю назад на этом поле было настоящее болото. Однако сегодня влажность почвы – то, что надо. Да и сроки для посева кукурузы самые оптимальные.

Николай Плесканосов такой напряженной посевной не помнит за всю свою механизаторскую карьеру. Отдыхать некогда. Впереди – 3,5 тысячи гектаров. Столько кукурузы планируют посеять в 2013 году в одной только «Советской Белоруссии».

Виктор Сидорейко, первый заместитель директора сельхозпредприятия «Советская Белоруссия»:

Сложность в том, что с опозданием в 2-3 недели в нашей зоне. Но, тем не менее, все стабилизировалось, тепло стало, и мы ведем работы: одновременно посев и ранних зерновых, и кукурузы.

Для песчаных земель юго-востока страны кукуруза, безусловно, культура стратегическая. Однако яровые тоже нужно сеять. Фактически работать приходится на два фронта одновременно.

Еще 10 лет назад такие темпы были бы невозможны. Сегодня обновленный парк сельхозтехники и отлаженная система техпомощи сводят вероятность простоев к минимуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кузьменчук, заместитель директора по механизации сельхозпредприятия «Советская Белоруссия»:

Стараемся как-то оперативно реагировать, вовремя подъезжаем. Есть, кроме «Уазика», «Пикапы» для мелкого. Есть передвижной сварочный пункт.

Однако техника без квалифицированных кадров – просто груда железа. То, что сегодня на полях предприятия в несколько смен работает полсотни агрегатов, заслуга опытного коллектива. И главное здесь – отношение к людям. Двухразовое горячее питание прямо в поле – лишь малая толика заботы.

Наталья Зеленковская, повар сельхозпредприятия «Советская Белоруссия»:

На обед – рассольник, гречка, гуляш, мясное, конечно. На ужин – картофельное пюре и шницель.

С каждым днем фронт работ на полях Гомельской области только увеличивается. Во всех районах уже ведут подготовку почвы, в большинстве начат сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, продолжается внесение минеральных и органических удобрений, подкормка озимых зерновых культур, рапса и многолетних трав.