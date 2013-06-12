Комитет госконтроля: Одна из причин, сдерживающая экспортные поставки, – низкий уровень развития страхования экспортных рисков

Новости Беларуси. Одна из причин, которая сдерживает экспортные поставки, по мнению инспекторов госконтроля, – низкий уровень развития страхования экспортных рисков. В ведомстве озвучили итоги проверки страховых компаний. Специалисты считают, что работа этих организаций требует серьезных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Павлу с трудом вериться, что ремонт любимой «ласточки» позади. В прошлом году по вине неопытного водителя, он попал в ДТП. В тот момент очень рассчитывал на страховые выплаты. Но полученные деньги не покрыли даже половины стоимости восстановительных работ.

Инспекторы сообщили о том, что не поддержат инициативу страховщиков повысить тарифы по страхованию гражданской ответственности автовладельцев. Мол, не хватает денег на полноценное возмещения ущерба в случаях ДТП. Инспекторы госконтроля обоснований для положительного ответа не нашли, а наоборот. Расчеты показали, в распоряжении страховщиков ежегодно остается около 40% от сумм, которые вносят автовладельцы. При этом, сетуя на «недостаток» средств, организации своим агентам выплачивают премии в завышенном размере.

Валентин Потапович, начальник главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Просто так решить ваши финансовые трудности за счет страхователей негоже. Они тем это объясняют, что когда машина бьется, значит не хватает денег, чтобы отремонтировать. Человек мог за ту стоимость, которая выделяется, хороший ремонт сделать. Мы же говорим, что все машины бьются. Почему все должны страдать, кто не бьется? Потом мы говорим, что у них есть резервы внутри. Во-первых, почему они отдали ниши страхования так называемым брокерам. Где-то в течение 2012 года 100 млрд отдали посредникам.

Инспекторы Госконтроля советуют страховщикам начинать работать. Выявлен ряд фактов, когда договоры заключались с неплатежеспособными организациями. Последние выпускали облигации, в тысячи раз превышающие размер собственного капитала. В итоге страховщики вынуждены выплатить держателям ценных бумаг более 90 миллиардов рублей. Одна из причин, которая сдерживает поставки товаров на внешние рынки, по мнению сотрудников ведомства, - низкий уровень развития страхования экспортных рисков.

Не секрет, что многие производители не рискуют поставлять продукцию за рубеж, из-за боязни потерять и деньги, и товар. А страхование рисков и есть та самая подушка безопасности, без которой невозможно вести бизнес.

Очевидно, польза от страховки должна быть не только для тех, кто ее предоставляет, но и для того, кто на нее надеется.