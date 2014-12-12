Александр Лукашенко - Владимиру Макею: Диверсификация экспорта - вопрос первостепенной важности

Новости Беларуси. О многовекторности нашей внешней политики шла речь на рабочей встрече президента с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Глава государства затронул вопросы, связанные с внешней политикой, а также экономикой. В первую очередь с экспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Александра Лукашенко, диверсификация экономики и поиск новых рынков должны стать задачей номер один. Работать над налаживанием экономического сотрудничества и увеличением экспорта должны и руководители диппредставительств нашей страны в других государствах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы не страдаем никакими амбициями, как договаривались, на международной арене. Мы не позиционируем себя глобальным игроком. Мы не лезем в чужие проблемы и дела (дай Бог, решить свои). Мы не хотим создавать никаких проблем не только нашим соседям, но и вообще любому государству в мире, да мы и не способны эти проблемы создавать. В этой связи с политикой, вроде бы, у нас в мире складывается неплохо, с точки зрения наших внешнеполитических приоритетов и интересов.

Что касается экономики, мы вчера рассматривали ряд вопросов. Естественно, здесь остаются старые проблемы. Проблемы, они будут вечными, - это наш экспорт. Экономика открытая. Мы подавляющее большинство всего, что производим, продаем на внешних рынках. Отсюда наша внешнеэкономическая стратегия.

Мы вчера договорились, что мы определиться должны в Правительстве и еще раз встряхнуть наши внешнеполитические представительства за пределами Беларуси. Надо, чтобы каждый посол сейчас был озадачен проблемами экспорта. В связи с тем, что происходит на российском рынке. Это наш основной рынок. Почти половину мы продавали на российском рынке - ясно, что происходит. В Казахстане тоже ситуация непростая. В свое время они девальвировала свою национальную валюту. Недавно совсем. И совсем разбита Украина. Это тоже один из наших основных рынков. Поэтому диверсификация экспорта, поиск новых рынков - вопрос первостепенной важности.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

С учетом наметившегося нормального диалога, прагматичного диалога со странами Европейского союза, Америки, Азии, у нас наметились позитивные тенденции по экспорту. И идет за 10 месяцев улучшение экспортных показателей со странами Америки, Азии и, что немаловажно, со странами европейского союза. Да, это небольшие цифры со странами Европы - 3,1%, но есть тенденция по итогам года.

Кстати, хотел бы обратить ваше внимание на такую, с моей точки зрения, важную вещь: на фоне того, что увеличили экспорт страны в Европейский союз, мы снизили импорт оттуда, причем почти на 10%.

Во время встречи президенту доложили и об итогах работы МИДа за 2014 год, развития торгово-экономического сотрудничества. Что касается диверсификации экспорта, по словам министра иностранных дел, перед нашими загранучреждениями такая задача будет поставлена. Впрочем, коснуться она должна также других министерств и органов госуправления.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Президент обратил внимание на необходимость уделения максимального внимания вопросу диверсификации нашего экспорта. Сегодня эта задача номер один. На это будет жестко сориентированы все загранучреждения Республики Беларусь. МИДом уже подготовлены предложения по новым формам работы на внешних рынках, которые учитывают специфику нынешней международной ситуации, финансово-экономической, учитывает опыт нашей работы на внешних рынках. В ближайшее время эти предложения будут направлены в Правительство. Президент поручил, если есть необхожимость, внести конкретные предложения на утверждение на его уровне.