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Россельхознадзор снял запрет на поставку продукции Гомельского мясокомбината

12 декабря 2014 13:50
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Новости Беларуси. Гомельский мясокомбинат начнет отгрузку продукции в Россию с 15 декабря. Об этом сообщил директор предприятия.

Товар этого завода поставляется во многие регионы России, самым дальним из которых является Бурятия. Часть продукции продается в Казахстан и Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Россельхознадзор уже снял запрет на поставку продукции четырех белорусских предприятий: Жлобинского, Гомельского и Калинковичского мясокомбинатов, а также Витебской птицефабрики.

Вера Саможенова, заместитель директора ОАО «Гомельский мясокомбинат»:
Оживились наши покупатели - они очень ждали этого решения Россельхознадзора. На сегодняшний день мы уже готовим колбасные изделия на отгрузку на понедельник. За последние три недели никаких изменений в качестве продукции не изменилось. Мы как их выпускали по нормативным документам, так и выпускаем. Она как была качественная, мы как выпускали качественную, так выпускаем сейчас и качество - это наша основная задача.

# Экономика # Беларусь-Россия

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