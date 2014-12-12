Россельхознадзор снял запрет на поставку продукции Гомельского мясокомбината

Новости Беларуси. Гомельский мясокомбинат начнет отгрузку продукции в Россию с 15 декабря. Об этом сообщил директор предприятия.

Товар этого завода поставляется во многие регионы России, самым дальним из которых является Бурятия. Часть продукции продается в Казахстан и Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Россельхознадзор уже снял запрет на поставку продукции четырех белорусских предприятий: Жлобинского, Гомельского и Калинковичского мясокомбинатов, а также Витебской птицефабрики.

Вера Саможенова, заместитель директора ОАО «Гомельский мясокомбинат»:

Оживились наши покупатели - они очень ждали этого решения Россельхознадзора. На сегодняшний день мы уже готовим колбасные изделия на отгрузку на понедельник. За последние три недели никаких изменений в качестве продукции не изменилось. Мы как их выпускали по нормативным документам, так и выпускаем. Она как была качественная, мы как выпускали качественную, так выпускаем сейчас и качество - это наша основная задача.