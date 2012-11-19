Законодательство по вопросам экспортного лизинга в Беларуси будет пересмотрено

Новости Беларуси. В Беларуси будет пересмотрено законодательство по вопросам экспортного лизинга. Об этом шла речь 19 ноября на встрече президента Александра Лукашенко с министром экономики Николаем Снопковым и помощником главы государства Петром Прокоповичем.

Лизинговая деятельность – одно из направлений развития экспорта. В связи с работой в Таможенном союзе возникла необходимость пересмотреть законодательство по этому вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С вступлением в Таможенный союз, другими нормативно-правовыми актами и вообще с развитием нашей жизни возникают определенные даже проблемы, которые толкают нас к тому, чтобы мы обратили внимание на ранее принятые решения, в том числе и по вопросам лизинга, прав лизинга, дателя лизинга, получателя и так далее. Вы предлагаете изменения в ранее принятый указ. В чем причина? В чем проблема? Я почему Вас пригласил, не подписывая этот Указ, потому что вопрос серьезный. Мне хотелось бы подробнее узнать, каковы же причины внесения изменений в ныне действующее законодательство.

Правительство предлагает внести изменения в существующую модель. Как правило, речь идет о технике. В экспортном лизинге транспорт занимает 64%.Так, если иностранная компания берет в кредит товар и по каким-то причинам вдруг прекращает платить, целесообразно включить рациональный механизм. Имущество, взятое в лизинг, оставить за рубежом, без возвращения на родину, и дальше сдавать его в аренду или продавать другим фирмам. Это мировая практика, которая позволяет экономить на транспортных расходах.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Те подходы, которые предлагаем, получили одобрение, соответствующее поручение президент дал для реализации в жизнь.

Что касается экспорта лизинга, речь идет о том, что в случае, если лизингополучатель оказался по каким-то причинам неплатежеспособным и его неплатежеспособность документально подтверждена, то предмет лизинга может остаться на том рынке, на котором работает лизингополучатель. Без возвращения в страну. Значит мы экономим на транспортных расходах, и лизингодателю, то есть национальному оператору либо оператору, представляющему интересы нашей страны, предоставляется право на этой же территории либо в близлежащих странах реализовать предмет лизинга по средствам двух операций: аренды и продажи.