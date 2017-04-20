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Загрузку топлива на 1-м энергоблоке БелАЭС планируется произвести в начале 2019 года

20 апреля 2017 18:11
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Новости Беларуси. АЭС в Островце на треть удовлетворит потребности Беларуси в электроэнергии. Проект приобретает очертания и, как утверждают эксперты, является одним из самых безопасных в мире.

Уже в начале 2019 года будет загружено топливо в первый энергоблок станции.

Завершены и переговоры о покупке второго. На главной стройке страны побывали в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

За последний год активного строительства АЭС действительно стали вырисовываться контуры завершенности станции. Пока речь идет о первом энергоблоке. Здесь забетонировали защитную двойную оболочку, установлены четыре парогенератора. Также смонтирована самая важная часть – корпус реактора (его разместили в специальной шахте). В полной боевой готовности и другое оборудование.

Александр Канюка, начальник реакторного цеха Белорусской атомной электростанции:
Мы сейчас выполняем выставление его в проектное положение.

После этого будет сварка ГЦТ, которая будет длиться 120-160 дней.

Загружать топливо на первый энергоблок станции планируется с начала 2019 года, т.е. стройка века от намеченного графика не отстает. Не менее активная работа идет над вторым энергоблоком – параллельно возводятся 33 объекта. А в эксплуатацию его введут через год после первого, в 2020.

Загрузку топлива на 1-м энергоблоке БелАЭС планируется произвести в начале 2019 года-1

Беларусь и Россия уже договорились  о поставке корпуса реактора.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:
У нас подписано допсоглашение к контракту, в котором предусматривается, что для второго энергоблока российский генподрядчик в контрактные сроки поставит корпус реактора, изготовленный для Балтийской АЭС.

Он идентичный, потому что Балтийская АЭС проектировалась по тому же проекту, что и Белорусская АЭС.

Проверить на стойкость системы станции позволяет специальный тренажер – точная копия пульта управления. Через него можно генерировать самые различные стрессовые ситуации. Здесь же проходит обучение и персонал.

Загрузку топлива на 1-м энергоблоке БелАЭС планируется произвести в начале 2019 года-4

Владимир Горин, заместитель главного инженера по подготовке персонала Белорусской атомной электростанции:
Наша задача – не допустить обучение неверным действиям. Потому что неверные действия – это хуже, чем вообще отсутствие знаний.

Первоисточником является действующий документ, который служит основой для написания этих сценариев.

Работающая АЭС обеспечит Беларусь нужной энергией на треть. Такой прирост разрешит энергетические вопросы страны, и необходимость закупать электроэнергию за рубежом отпадет.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Михаил Михадюк # Фотофакт # Владимир Горин # Александр Канюка

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