Загрузку топлива на 1-м энергоблоке БелАЭС планируется произвести в начале 2019 года

Новости Беларуси. АЭС в Островце на треть удовлетворит потребности Беларуси в электроэнергии. Проект приобретает очертания и, как утверждают эксперты, является одним из самых безопасных в мире.

Уже в начале 2019 года будет загружено топливо в первый энергоблок станции.

Завершены и переговоры о покупке второго. На главной стройке страны побывали в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

За последний год активного строительства АЭС действительно стали вырисовываться контуры завершенности станции. Пока речь идет о первом энергоблоке. Здесь забетонировали защитную двойную оболочку, установлены четыре парогенератора. Также смонтирована самая важная часть – корпус реактора (его разместили в специальной шахте). В полной боевой готовности и другое оборудование.

Александр Канюка, начальник реакторного цеха Белорусской атомной электростанции:

Мы сейчас выполняем выставление его в проектное положение.

После этого будет сварка ГЦТ, которая будет длиться 120-160 дней.

Загружать топливо на первый энергоблок станции планируется с начала 2019 года, т.е. стройка века от намеченного графика не отстает. Не менее активная работа идет над вторым энергоблоком – параллельно возводятся 33 объекта. А в эксплуатацию его введут через год после первого, в 2020.