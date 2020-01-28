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За сутки – 410 метров породы. Белорусские нефтяники поставили новый рекорд

28 января 2020 12:22
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Новости Беларуси. Белорусские нефтяники ставят рекорд за рекордом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За сутки – 410 метров породы. Белорусские нефтяники поставили новый рекорд -1

При строительстве скважин на Вишанском месторождении в Светлогорском районе специалисты сумели пробурить за сутки 410 метров породы. Предыдущий рекорд 402 метра на аналогичном оборудовании в Беларуси был установлен в октябре 2019 года.

За сутки – 410 метров породы. Белорусские нефтяники поставили новый рекорд -4

И это не единственные достижения отрасли. Для поддержания стабильного объёма добычи нефти в Беларуси значительно выросли объёмы геологоразведочных работ. 

За сутки – 410 метров породы. Белорусские нефтяники поставили новый рекорд -7



Пётр Повжик, заместитель генерального директора РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:
2019-2020 годы по геологоразведочным работам –  это рекордные годы за последние 25-30 лет. Мы вышли на максимальные полевые сейсмические работы по площади свыше 380 квадратных километров. В этом году мы выходим на максимальный метраж поисково-разведывательного бурения, который составит 35 тысяч погонных метров. Данные максимальные цифры и мощная программа геологоразведочных работ направлена на поддержание ресурсной базы в нашем регионе, на удержание и рост добычи нефти в нашем регионе. 

За сутки – 410 метров породы. Белорусские нефтяники поставили новый рекорд -9

В 2020 году количество действующих нефтяных месторождений в Беларуси увеличится до 62-х, а объёмы добычи нефти превысят 1 миллион 700 тысяч тонн. Кстати, этот показатель белорусским нефтяникам удаётся наращивать уже четвёртый год к ряду.   

# Нефть в Беларуси # Экономика # Петр Повжик # Фотофакт

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