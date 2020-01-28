За сутки – 410 метров породы. Белорусские нефтяники поставили новый рекорд

Новости Беларуси. Белорусские нефтяники ставят рекорд за рекордом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При строительстве скважин на Вишанском месторождении в Светлогорском районе специалисты сумели пробурить за сутки 410 метров породы. Предыдущий рекорд 402 метра на аналогичном оборудовании в Беларуси был установлен в октябре 2019 года.

И это не единственные достижения отрасли. Для поддержания стабильного объёма добычи нефти в Беларуси значительно выросли объёмы геологоразведочных работ.





Пётр Повжик, заместитель генерального директора РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:

2019-2020 годы по геологоразведочным работам – это рекордные годы за последние 25-30 лет. Мы вышли на максимальные полевые сейсмические работы по площади свыше 380 квадратных километров. В этом году мы выходим на максимальный метраж поисково-разведывательного бурения, который составит 35 тысяч погонных метров. Данные максимальные цифры и мощная программа геологоразведочных работ направлена на поддержание ресурсной базы в нашем регионе, на удержание и рост добычи нефти в нашем регионе.