Более 40 пустующих помещений в Минской области могут безвозмездно передать бизнесу

Новости Беларуси. Вторая жизнь. В Минской области 43 пустующих помещения могут отдать под бизнес, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Притом на безвозмездной основе. Главное требование – создать новые рабочие места, придать новую жизнь помещениям. Среди них – здания бывших школ, мастерских, бань, котельных, овощехранилища.