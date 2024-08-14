За полгода ВВП Беларуси вырос на 5%

Экспорт, инвестиции, инфляция. Итоги социально-экономического развития Беларуси за первое полугодие рассмотрели сегодня, 14 августа, в правительстве. Заседание прошло под руководством премьер-министра Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из пяти важнейших показателей эффективности работы правительства и Национального банка выполнены четыре, причем со значительным опережением. Также за полгода ВВП страны вырос на 5 %, прогнозировалось лишь 3. Рост валового регионального продукта обеспечен во всех областях и столице. Задание выполнено практически всеми регионами, кроме Гомельской области – не хватило 0,7 %. Основными драйверами роста выступают промышленность, сельское хозяйство, строительство и торговля.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Благодаря принимаемым нами совместно с Национальным банком мерам в стране обеспечивается и макроэкономическая стабильность. Все расходные обязательства бюджета социального характера выполняются своевременно и в полном объеме. За истекший период золотовалютные резервы увеличились на 400 миллионов долларов и на 1 августа составили 8,5 миллиарда долларов США. Инфляция находится в рамках прогноза: в июне к декабрю ее уровень составил 3,4 % при задании не более 103,9 %.

В первую очередь внимание в правительстве обращают на показатели, характеризующие качество жизни белорусов. К примеру, средняя заработная плата в стране превысила планку в 2 тысячи 200 рублей. Это позволило поддержать внутренний спрос, как результат вырос розничный товарооборот. Востребованность отечественной продукции позволила увеличить объемы производства ряда товаров. Еще один важный показатель для развития реального сектора экономики – инвестиции.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Ключевое, что мы видим, это реализация инвестиционных проектов, работаем постоянно с регионами, министерствами по дополнению соответствующих инициатив. Недавно дополнили перечень 28 проектами, еще чуть более 20 в работе. Поэтому это направление у нас в постоянной динамике. Изменилось качественное наполнение инвестиций, существенно прирастает доля вложений в машинное оборудование (то есть в активную часть), что дает непосредственно эффект на предприятиях в плане повышения конкурентоспособности и производительности труда.

Ключевой задачей на сегодня остается экспорт. Наша страна существенно нарастила объемы поставок в страны дальней дуги. В планах продолжить открывать новые рынки сбыта и увеличивать объемы поставок.