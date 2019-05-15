За первый квартал 2019-го Беларусь получила 3 млрд долларов иностранных инвестиций

Новости Беларуси. Россия, Великобритания и Кипр стали основными иностранными инвесторами белорусской экономики в первом квартале 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как удвоить ВВП к 2025 году, а инвестору – разобраться в преференциальных режимах Беларуси? Интервью с Еленой Перминовой

Всего за отчетный период иностранные организации вложили в отечественные предприятия 3 миллиарда долларов. И это только в реальный сектор, без учета банков. В то же время белорусские компании направили за рубеж почти 1,5 миллиарда. Основной объем инвестиций получили субъекты хозяйствования России. В тройку лидеров вошли также Великобритания и Украина.