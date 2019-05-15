Интерес к белорусским электробусам: бизнес-потенциал Беларуси впервые презентовали в Барселоне

Новости Беларуси. Белорусские электробусы могут появиться на улицах Барселоны. Перспективы делового сотрудничества впервые обсуждают в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес-встреча привлекла как потенциальных испанских инвесторов, так и компании, заинтересованные в продвижении белорусской продукции на местном рынке. Например, крупные промышленные города Испании сейчас нацелены на улучшение экологии, потому есть интерес к белорусскому электротранспорту. Кроме того, на официальной встрече обсудили перспективы в сферах, представляющих взаимный интерес.

Кристиан Балсэлс, почетный консул Беларуси в Барселоне:

Сегодняшняя презентация – серьезный шаг в продвижении сотрудничества. Показательно, что в ней приняли участие более 30 испанских компаний. В июне мы планируем привезти делегацию каталонских предпринимателей в Минск на выставку «Белагро».