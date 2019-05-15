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Интерес к белорусским электробусам: бизнес-потенциал Беларуси впервые презентовали в Барселоне

15 мая 2019 11:26
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Новости Беларуси. Белорусские электробусы могут появиться на улицах Барселоны. Перспективы делового сотрудничества впервые обсуждают в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес к белорусским электробусам: бизнес-потенциал Беларуси впервые презентовали в Барселоне-1

Бизнес-встреча привлекла как потенциальных испанских инвесторов, так и компании, заинтересованные в продвижении белорусской продукции на местном рынке.

Например, крупные промышленные города Испании сейчас нацелены на улучшение экологии, потому есть интерес к белорусскому электротранспорту. Кроме того, на официальной встрече обсудили перспективы в сферах, представляющих взаимный интерес.

Интерес к белорусским электробусам: бизнес-потенциал Беларуси впервые презентовали в Барселоне-4

Кристиан Балсэлс, почетный консул Беларуси в Барселоне:
Сегодняшняя презентация – серьезный шаг в продвижении сотрудничества. Показательно, что в ней приняли участие более 30 испанских компаний. В июне мы планируем привезти делегацию каталонских предпринимателей в Минск на выставку «Белагро».

Интерес к белорусским электробусам: бизнес-потенциал Беларуси впервые презентовали в Барселоне-7

Интерес к белорусским электробусам: бизнес-потенциал Беларуси впервые презентовали в Барселоне-9

15 мая в музее истории Каталонии откроется выставка «Беларусь – Испания: дружба, рожденная в боях». Экспозиция кропотливо подготовлена на основе фотоматериалов белорусского музея Великой Отечественной войны. Она рассказывает о судьбах белорусов-участников гражданской войны в Испании, а также испанцах, в свою очередь ставших на защиту Советского Союза.

Интерес к белорусским электробусам: бизнес-потенциал Беларуси впервые презентовали в Барселоне-12

Интерес к белорусским электробусам: бизнес-потенциал Беларуси впервые презентовали в Барселоне-14

Интерес к белорусским электробусам: бизнес-потенциал Беларуси впервые презентовали в Барселоне-16

Интерес к белорусским электробусам: бизнес-потенциал Беларуси впервые презентовали в Барселоне-18

# Беларусь-Испания # Экономика # Кристиан Балсэлс # Фотофакт

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