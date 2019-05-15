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Новости экономики за 15.05.2019

15 мая 2019 16:47
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Новости Беларуси. Какую белорусскую технику начали собирать в Азербайджане? Что наша страна может предложить испанскому бизнесу, и в чем БелАЗ опередил конкурентов? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 15.05.2019-1

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НАЧАЛИ СБОРКУ БЕЛОРУССКИХ КОМБАЙНОВ И ЭЛЕКТРОБУСОВ

В Азербайджане сошли с конвейера первые белорусские комбайны и электробусы. На Гянжинском автомобильном заводе торжественно запустили новую сборочную линию.

Местные специалисты отмечают очень высокое качество белорусской техники и рассчитывают на значительное расширение производства в ближайшем будущем. Особенно перспективной выглядит сборка отечественных электробусов. Эти машины выгодны как с точки зрения воздействия на экологию, так и по расходу энергии.

Новости экономики за 15.05.2019-4

Ханлар Фатиев, председатель наблюдательного совета Гянджинского автозавода (Азербайджан):
Сегодня мы впервые в Азербайджане осуществили сборку электробуса и вводим в эксплуатацию современный, экологически безвредный комфортный электробус, использующий альтернативную энергию. Такие электробусы уже прекрасно служат населению на улицах Минска. В будущем подразумевается производство 30-40 % запчастей в Гяндже. Мы надеемся, что наши экологически чистые, качественные электробусы также хорошо будут служить на улицах Азербайджана.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Ханлар Фатиев # Сергей Савицкий # Фотофакт

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