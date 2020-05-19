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За год белорусы стали ежедневно тратить на 1,3 рубля больше

19 мая 2020 14:59
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Новости Беларуси. Розничный товарооборот за январь-апрель увеличился почти на 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все вместе за четыре месяца мы потратили 16,5 миллиарда рублей. В расчете на душу населения ежедневно получается 14 рублей 50 копеек – на 1 рубль 30 больше, чем год назад.

Основная масса денег досталась различным организациям торговли, здесь плюс более 6 %. А вот оборот общепита в силу понятных причин 11 % потерял. В столовых, кафе и ресторанах было потрачено немногим больше 800 миллионов рублей.

Больше новостей экономики за 19 мая здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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