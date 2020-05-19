«Белкоммунмаш» выпустил новую модель троллейбуса. Его дизайн получился неординарным
Новости Беларуси. В семействе Vitovt пополнение. Новую модель троллейбуса выпустили в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детище «Белкоммунмаша» превзошло своих предшественников в неординарном дизайне и функциональной начинке. Наряду с бесплатным Wi-Fi, розетками для зарядки гаджетов, кондиционерами, системой видеонаблюдения внутри салона и снаружи есть и счетчики пассажиропотока, информационные дисплеи под потолком и даже место для кондуктора с индивидуальным подогревом.
Вскоре такие белорусские троллейбусы отправятся колесить по улицам Санкт-Петербурга. Пока там покупают 20 подобных Vitovt. Первая партия для жителей города на Неве отправится из Минска 20 мая.
Олег Быцко, главный конструктор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
На сегодняшний момент наше предприятие единственное на постсоветском пространстве, которое в своем модельном ряду имеет троллейбусы сочлененные, низкопольные в различных вариантах.
Мы сейчас выполняем контракт на Санкт-Петербург. Мы должны за май-июнь поставить 20 троллейбусов.
Этот троллейбус классический. Если большинство в последнее время эксплуатирующих организаций смотрят на троллейбусы с автономным ходом, то здесь автономный ход маленький – всего лишь порядка 300 метров для того, чтобы можно было съехать с проезжей части, если что-то случается.
Даже в такое непростое время производство не останавливалось ни на день. Сейчас здесь собирают привычные низкопольные троллейбусы для Житомира. Готов транспорт и для Мариуполя. Есть крупный заказ для Грузии. В Батуми ожидают 8 наших электробусов с экспресс-зарядкой.