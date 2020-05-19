«Белнефтехим» о поставках нефти из США: она нам подходит для переработки, с неё неплохие нефтепродукты

Новости Беларуси. Нефть, которую Беларусь приобрела у США, прибудет в Клайпеду в начале июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Танкер вышел из техасского порта тремя днями ранее и уже преодолел несколько тысяч морских миль. На борту – 80 тысяч тонн сырья.

Из Литвы на белорусский «Нафтан» его доставят по железной дороге. Ожидается, что на это потребуется около полутора недель. Логистический маршрут, который включает транспортировку по воде и суше, для нас не в новинку и уже применялся неоднократно. Что касается самой нефти, то по своим характеристикам она полностью соответствует критериям для переработки на наших заводах.

Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:

Для того, чтобы принять решение о закупке такой нефти, эта нефть изучалась, проводились необходимые исследования. Поэтому она нам подходит для переработки. И, в принципе, с нее неплохие нефтепродукты.

Это уже устоявшаяся схема танкерных поставок через Клайпеду. Мы этот вариант уже отработали, пользуемся достаточно успешно. Поэтому думаю, что вопросы поставки будут реализованы по программе.

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