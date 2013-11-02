За что немцы любят белорусскую технику и зачем миллионеры в Германии экономят

Чуть поближе взглянем на ближние рынки, где, казалось бы, все известно, но пробиваться, по-прежнему, приходится. Престижно ведь пробиваться на рынок Евросоюза к потребителю, избалованному качеством. Легко было когда-то подарить индейцам бутылку «огненной воды», а вот попробуй сегодня немцам продать трактор «Беларус»! Пробуют и получается! В этом могла убедиться наш специальный корреспондент Яна Шипко, узнававшая в Берлине секреты Белорусских дней экономики и тайны немецкой экономии.

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При ближайшем знакомстве представление о Берлине как о скучном и сером городе лопается, как мыльный пузырь. Немецкая столица оставляет противоречивое впечатление. Уникальный город, в котором существовали два мира. Запад и Восток здесь контрастируют до сих пор. Для нас здесь много близкого: от памятников с надписями на русском до размашистых прямых проспектов и застроек на советский манер. И, в то же время, непривычного: за расписанным граффити забором может скрываться ночной клуб или сквоты –заброшенные после падения Стены здания, ставшие прибежищем неформальных художников.

С классической архитектурой соседствуют экстравагантные здания. Здесь бьет ключом творческая энергия и ночная жизнь. Самый крупный и, по-хорошему, «сумасшедший» мегаполис Германии распахнул двери всему миру. Среди многочисленных иностранцев, осевших здесь, есть выходцы и из Беларуси.

Игру Андрея Лакисова слышали на самых разных площадках: от клубов до правительственных мероприятий. Например, с мэром Берлина. В Германию 10 лет назад Андрей уехал учиться, здесь закончил консерваторию и магистратуру. Сейчас женат на немке Сабрине. Свадьбу сыграли на родине в белорусских традициях. В декабре ждут сына.

Андрей Лакисов, музыкант:

Всегда скучаю. Это называется «heimweh» – боль по родине. Поэтому больше полгода я здесь не могу проводить, я обязательно вырываюсь и неделю я провожу в деревне.

Самое сложное в Берлине – обзавестись жильем. Хотя бы, съемным. Чем больше приток иностранцев в немецкую столицу, тем стремительнее растут цены.

Андрей Лакисов, музыкант:

Бывают очень маленькие кухни.

550 евро за квартиру в 50 квадратов. По берлинским меркам, снять такое жилье – удача.

Андрей Лакисов, музыкант:

В Берлине с годами все сложнее и сложнее добыть квартиру. Нужно столько документов! Платим в месяц 550 евро. Постоянно работаешь только на страховку, на квартиру.

Еще один музыкант-белорус, зашедший в гости, живет по соседству. Пренцлауэр-Берг на востоке Берлина – один из самых богемных районов. В 90-е сюда хлынула творческая тусовка. Сегодня в престижном квартальчике не удивить ценами на апартаменты, переваливающими за миллион евро.

Виктор Максимов, музыкант:

Раньше не было никаких сложностей. Можно было ткнуть ногой дверь практически в каждую вторую в районе, где мы сейчас находимся, и жить. А сейчас стоит огромных денег.

К немецкому образу жизни с его выходящей за рамки нашего сознания экономичностью Андрей так и не привык. С бывшей гражданской женой-немкой в быту общий язык найти не получилось.

Андрей Лакисов, музыкант:

Как посуду мыть она меня тоже учила постоянно. Наливай воду и оставляй, чтобы она не шла. Конечно, экономно получается. Обычно у людей здесь 2 раковины. В одну складываешь вымытую посуду, а здесь домываешь.

И если логика экономии на коммунальных ясна и без перевода, то с оплатой разобраться сложнее.

Андрей Лакисов, музыкант:

Это для финансовых отчетов, всего лишь пару месяцев. Надо постоянно собирать маленькие штучки. Я ничего в этом не понимаю. Она, слава Богу, здесь выросла и может с этим как-то обращаться, обходиться.

Впрочем, не чужда экономия и состоятельным немцам. И не только в столице. В городе Галле, с населением примерно как белорусский Бобруйск, Манфред построил бизнес на аренде жилья. Он переделывает старые фабрики под дома со съемными квартирами. Кстати, все больше арендных домов-новостроек появляется и в Беларуси.

Манфред Ферберт, владелец частного предприятия:

В Германии большинство людей снимают жилье. В моем городе только 20% имеют собственную недвижимость. Поэтому это выгодно. Моя фирма сдает около 500 квартир.

Но в собственном доме Манфред - практичный хозяин. Экономия и бережливость, год которой прошел в Беларуси, здесь – образ жизни. Две ванны с джакузи и сауной – не помеха.

Манфред Ферберт, владелец частного предприятия:

В моем доме комбинированная система собирает дождевую воду и поставляет, например, в туалеты. Но если я хочу наполнить бассейн, нужно 40 кубометров воды, и это уже, конечно, роскошь. Хотя, здесь у многих бассейны. Но дороже всего сейчас не вода, а электроэнергия.

А вот действительно общую белорусско-немецкую черту предприниматель выделил для себя в Минске.

Манфред Ферберт, владелец частного предприятия:

В Беларуси везде очень чисто. Я не заметил ни одного уголка с мусором. Что еще бросилось в глаза? Люди стильно выглядят на улицах. При том, что я подозреваю в общей массе, тратят они на одежду меньше, чем здесь на брендовые вещи.

Чувство дежавю в немецкой столице посещает неоднократно. Например, через центр Берлина, как и по проспекту Независимости в Минске, ходит автобус № 100.

Такой совсем не урбанистический пейзаж в самом центре Берлина. Здесь очень много, как немцы говорят, «Grünanlage» – зеленых насаждений. И вот парк Тиргартен и вовсе похож на лес. Создается такое впечатление, что не как обычно лес окружает город, а, наоборот, Берлин вырос вокруг леса.

Обилие зелени – еще одно сходство с белорусской столицей. Прямо в городе берлинцы могут позволить себе отдыхать на природе. Вероятно, поэтому здесь так много собак.

Пока велосипедное движение в Минске набирает обороты, здесь «зеленые» даже предлагали производить меньше авто, чтобы пересадить на велосипеды еще больше населения. На берлинских улицах двухколесные – всегда в приоритете. Для них даже особые светофоры. Велосипедный бум характерен не только для столицы.

Количество велосипедов в Лейпциге просто неисчислимое. Это первое, что бросается в глаза здесь. И оставляют их не только на специальных паркингах. Если пройти вглубь города, то они буквально повсюду. Прямо в центре. Причем, самое интересное, что оставленные надолго, они активно наполняются рекламными буклетами.

Житель Лейпцига:

Лейпциг – плоский и относительно небольшой по площади. Поэтому удобно передвигаться на велосипеде. Это то транспортное средство, на котором можно быстрее всего добраться из одного конца города в другой.

Водители такси, тем временем, в Берлине пересаживаются на гибридные автомобили на природном газе. И дело здесь не только в экологии. Бензин в Германии один из самых дорогих в Европе. За литр – больше полутора евро. Значит, как минимум, вдвое дороже, чем в Беларуси.

Петра Аппель, водитель такси:

У меня машина на природном газе. На 100 километров в городе расход – всего 7 л. Цены на бензин у нас очень высокие из-за налогов. Я знаю, что в других странах, в том числе и в вашей, бензин значительно дешевле.

И даже на автобанах, где скорость почти на всех участках без ограничений, многие водители придерживаются рекомендованной скорости – 130 километров как самого экономичного режима.

Главная достопримечательность для водителей в Германии – это дороги. Высокоскоростные магистрали, соединяющие всю страну, насчитывают почти 13 тысяч километров. По ощущениям напоминает белорусскую трассу М-1 (нашу «олимпийку»). Разве что здесь можно ехать не 120, а сколько хочешь.

Хотя и здесь не без контроля. На участках с ограничениями стоят камеры, в объектив которых лучше не попадаться. Наказание – от солидных штрафов до временного лишения прав.

Кстати, даже если вы едете 220, всегда найдется тот, кому нужно быстрее. Дорога, конечно, хорошая, но в Беларуси есть не хуже. Так что мы можем гордиться.

Кстати, к нашим дорогам у немцев сейчас особый интерес. Германия рассматривает Беларусь как ворота на 170-миллионный рынок Таможенного союза. Об этом чуть позже, а пока – о цели нашей поездки.

За 250 километров от Берлина в местечке Видерода первые ассоциации с Беларусью именно по технике с одноименным названием. На насыщенном рынке сельхозтехники (а Германия – мировой лидер по ее производству) нашлось место и для белорусской марки. Здесь уже 20 лет продают тракторы «Беларус». В мастерских с белорусскими запчастями ловко управляются немецкие слесари.

С белорусской техникой Томас уже «сроднился», за знак «made in Belarus» готов поручиться. Немецкие клиенты, впервые покупающие трактор, нередко заглядывают в мастерскую поинтересоваться качеством.

Томас Вольф, слесарь:

С белорусской техникой работать несложно. Я бы себе такой трактор купил, если бы имел много земли или большой сад. Или для родителей. На нем можно выполнять много операций. Единственное, мой рост 192 см и кабины в некоторых моделях для меня низковаты.

По всей Германии 80 дилеров продают белорусские тракторы. Их "популяция" вместе с теми, что были поставлены еще в советские годы, – 25 тысяч. Большая конкуренция в стране машиностроения заставляет бороться за каждого покупателя. Пришедшие с конвейера тракторы начиняют оборудованием под немецкого клиента и ставят на сервисное обслуживание. Необходимые запчасти с этого склада клиенту доставят в течение 24 часов.

Эдуард Синкевич, управляющий представительства «Минского тракторного завода» в Германии:

Есть, конечно, какие-то вещи, где мы должны предлагать. Скажем, «мокрые тормоза», которые на рынке СНГ не так используются. Но здесь они затребованы. На сегодня кондиционер немецкий клиент требует, требует комфортное сиденье. Комфорт сегодня играет большую роль.

Белорусский трактор на немецких номерах в крестьянском дворе в Саксонии увидеть можно не один. Владелец этой машины купил ее по совету своих соседей. А такое сарафанное радио уже говорит о том, что даже щепетильные в вопросах качества немцы доверяют нашей технике.

Предприниматель Марко на тракторе «Беларус» работает уже 2 года. Перерабатывает солому и развозит клиентам.

Марко Георгий, предприниматель:

Я давно слышал о тракторах «Беларус» как о надежной технике. Они продаются здесь уже много лет. У моего соседа есть много вашей техники.

Конечно, здесь необычно, когда ты едешь на белорусском тракторе. Но я езжу в основном только к клиентам. Остальное время он стоит здесь. И отлично подходит для моей работы.

Марко во всем привык искать рациональный подход. На крыше дома – солнечные батареи, во дворе – белорусский трактор. Наша техника по вкусу как раз за экономичность.

Марко Георгий, предприниматель:

Кабина достаточно комфортабельная, здесь легко поддерживать чистоту. Внутри есть все необходимое, все на своих местах. Я очень доволен. Конечно, этот трактор не поставишь в один ряд с европейской техникой, но для такой выигрышной цены он очень многофункциональный.

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Возможность присмотреться к другой белорусской продукции у немецких предпринимателей и топ-менеджеров компаний была на Дне белорусской экономики в Берлине. Свои инвестиционные предложения привезли представители всех белорусских регионов. Самые перспективные – строительство заводов по переработке бытовых отходов и альтернативные источники энергии.

Инго Битц, председатель Союза экономических консулов ФРГ:

Сегодня на этом форуме много немецких инвесторов, готовых вкладывать в Беларусь. Я бывал в вашей стране и считаю, что сейчас очень хорошие предпосылки для совместной работы не только в экономике, но и в образовании, социальной сфере.

Виктор Элблинг, руководитель отдела Федерального министерства иностранных дел ФРГ:

Белорусско-немецкие отношения очень важны для Германии и европейского региона. И мы очень рады возможности встретиться вместе белорусским и немецким фирмам. У нас очень большие ожидания и интерес, чтобы развивать дальше отношения в торговой и инвестиционной сфере.

Внешняя торговля Германии от стран ЕС постепенно переключается на новые так называемые динамично развивающиеся рынки. Особый интерес в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства представляет Беларусь.

Эрик Дорманн, представитель торговой палаты Гамбурга:

В Беларуси я был позитивно удивлен развитой инфраструктурой. Наши страны находятся недалеко друг от друга и нужно это использовать. Я полагаю, есть большой потенциал не только в экономике, но и в научной сфере.

Германия из стран Евросоюза – наш ведущий партнер. Судя по взаимному интересу на форуме, предприятий с немецкими корнями в Беларуси станет больше. Немецкий капитал также планируют активнее привлекать в модернизацию производств.

Пер Фишер, глава финансовых институтов «Commerzbank AG»:

Беларусь – очень важный рынок для нас. В вашей стране активно идет модернизация предприятий. Германия для этого располагает хорошим оборудованием. Наш интерес – также несколько статей импорта из Беларуси. Предприниматели сегодня знакомятся, и политика не может мешать совместному бизнесу.

Лоренц-Петер Штотц, управляющий компании «Stotz agro-service GMBH»:

Я работаю в Беларуси уже 23 года. Мы поставляем немецкую сельскохозяйственную технику. Для меня это второй дом. Конечно, мы составляем конкуренцию белорусским тракторам. Но, с другой стороны, это хорошо – мы можем перенять опыт друг у друга.

Германия, как и Беларусь, торговая страна. Совместный товарооборот в этом году перешагнул отметку 3 миллиарда долларов. Пока Германия больше экспортирует, чем покупает. В Немецкой торгово-промышленной палате считают, что и долю белорусского импорта нужно увеличивать.

Тобиас Бауманн, руководитель отдела Немецкой торгово-промышленной палаты:

Немецкая фирма, которая производит оптику и для вашей камеры в том числе, сотрудничает с Белорусским оптико-механическим объединением. Это очень хороший пример совместной работы. Также сюда поставляется текстильная продукция. Она имеет преимущество в цене и достойное качество, так как в вашей стране квалифицированные рабочие кадры.

Андрей Гиро, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия:

Нет такого уникального товара, который имеем мы и который бы не имели немцы. Поэтому конкурентная борьба очень жесткая. Если мы будем предлагать качественные или сопоставимого качества продукты, но за более низкую цену, то в этом случае наши товары могут быть конкурентоспособными на этом рынке. А качество продукции мы постараемся поддерживать в том числе и путем модернизации, которая постоянно проводится на наших предприятиях. А для модернизации, в свою очередь, мы закупаем немецкие технологии, станки и оборудование. То есть немцы сами нам помогают быть более конкурентоспособными и выступать с этих позиций на других ранках.

Тем временем, на полках берлинского магазина нам удалось отследить экспорт белорусских продуктов. Вот, в немецком супермаркете мы нашли и белорусские продукты. Знают здесь наши сладости, молочную продукцию, крупы, консервы, которые, по словам продавца, разобрали, и, конечно, вино-водочную продукцию. Вот, например, из Могилевской области.

Магазин, правда, для русских эмигрантов. Но и немецкие покупатели его стороной не обходят.

Жители Германии:

Мне по вкусу молочные продукты. Все, что пробовал, сейчас не вспомню. Но мне понравилось.

Я покупаю часто гречку. Водка хорошая. И по цене, нужно сказать, дешевле, чем у других производителей. А еще заметил, что рыбные консервы хорошего качества.

Что касается общественного питания, в Берлине не боятся экстравагантных решений.

Говорят, здесь одни из самых вкусных бургеров в Берлине. И посетителей кафе вовсе не смущает, что готовят их в бывшем общественном туалете. Здесь даже сохранились оригинальные таблички.

Но удовлетворить ни аппетит, ни любопытство нам не удалось. Повара испугались, что мы подсмотрим секрет приготовления. Настаивать мы не стали. Район Кройцберг – не из самых спокойных в Берлине. Кричащие граффити – публичное самовыражение обитающих тут панков и эмигрантов. Его называют «маленьким Стамбулом».

На этой улице европейцы в меньшинстве. Это один из турецких районов Берлина Нойкёльн. Кстати, в германской столице турков проживает больше всего в мире. Конечно, после самой Турции.

Берлин, кстати, самый не немецкий город в Германии. Это как европейский Нью-Йорк. Иностранцы со всего мира – 14% населения мегаполиса. Так, здесь осели отстраивавшие серьезно разрушенный город гастарбайтеры. Кстати, само слово немецкое. Да и вообще толерантность к иностранцам, говорят, следствие исторического прошлого, о котором здесь вспоминать не любят.

Как бы там ни было, к политике «мульти-культи» отношение неоднозначное. Судите сами: на главной торговой улице Берлина в перерывах между тостами у проезжающих автомобилей просят денег на еду бездомные поляки. Жизнью в Берлине они вполне довольны, работу не ищут.

Понаблюдать, где принимаются немецкие законы, может любой желающий. Через Рейхстаг – здание немецкого парламента – в год проходит более 1 млн туристов. Единственный Парламент в мире, который, если можно так выразиться, работает на публику. Туристов сюда пускают даже прямо во время дебатов. Хотя, меры безопасности здесь такие же строгие, как в аэропорту. Например, чтобы пройти с камерой, приходится проявлять смекалку.

А немецкое общество всю неделю обсуждало смекалистые американские спецслужбы, прослушивавшие мобильные канцлера. Немецкая пресса даже утверждает, что в американском посольстве в Берлине, от которого до Рейхстага рукой подать, действовала специальная служба сбора информации.

Впрочем, у стен Рейхстага немцы порой сами страдают от излишней демократичности. Здесь то беженцы пикетируют, то мигранты демонстрацию устроят.

Жители Германии:

Мы приехали в Берлин из Мюнхена, но эти демонстрации порядком утомили. Хочется спокойствия.

После объединения Берлин остается городом контрастов и самой большой европейской стройкой. Приходится не только застраивать пустыри на месте бывшей стены, но и разбирать этажи в панельных домах. В районе плотной застройки никто жить не хочет. После паломничества на Запад десятки тысяч квартир пустуют.

Сергей Лукичев, блогер:

Можно так цинично и немного с юмором заметить, что все эти граффити, вся эта экзотика, которая часто встречается за пределами центра, есть еще только потому, что до всех этих мест не добрались деньги, чтобы это все привести в порядок. В этом, собственно, и есть уникальность, что город Берлин считается достаточно бедным, и здесь изменения происходят, с одной стороны, очень быстро, с другой стороны, приезжая сюда, вы еще успеваете насладиться вот этим многообразием.

Спасаются от серости на востоке Берлина и цивилизованными граффити. Белорусские мотивы – на немецком фасаде. Но здесь кроме аистов – одного из символов Синеокой – взгляду привычна и сама архитектура. У нас на родине такой многоподъездный дом прозвали бы китайской стеной. Лишь с той разницей, что здесь его панели превратили в художественные полотна.

Жжитель Берлина:

Я живу в этом доме с рождения. И это прекрасная идея. Совсем другая атмосфера, когда живешь в таком доме, пусть он и немного пестрый.

Многоликость Берлина не мешает ему оставаться одним из ведущих экономических центров Европы. В перспективе белорусско-немецкое сотрудничество обещает быть таким же многогранным.