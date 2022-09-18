Юань, биткойн или рубль. Какой будет главная валюта в ШОС?
Один вопрос по итогам встречи в Самарканде так и остался открытым: какой будет главная валюта в ШОС? Фаворитов много. На место под финансовым солнцем ШОС претендует даже индийский рупий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но у него шансов маловато. Рупий в последнее время не отличается стабильностью. Наблюдаются резкие колебаниям курса. Но в любом случае главные аутсайдеры – это доллар и евро.
Ольга Коршун, СТВ:
Монетарная политика США в попытках остановить рост цен и обесценивания валюты не увенчалась успехом, инфляция непрерывно растет и составляет почти 10 %, а для первой экономики планеты – это огромная цифра, что в свою очередь привело к падению благосостояния американцев. По данным некоторых изданий, вплоть до 20 %. И это еще не предел.
Сейчас мы можем наблюдать самый дорогой доллар в истории. Но не только его дороговизна – препон для входа на финансовый рынок ШОС, а причина еще и в том, что после резкого роста произойдет еще более сильное падение, что приведет к огромной волатильности валюты, а это уже красная карточка на мировом финансовом поле.
Тем временем и евро так себе игрок. Что сейчас стоит за этой валютой? Сильный экономический спад, просто заоблачная стоимость энергоресурсов и отсутствие смысла вести какие-то производственные процессы. Посмотрите, что стало с производством алюминия в Европе – его просто нет. Невыгодно сейчас. Дело в том, что экономика Еврозоны и США с их низкой инфляцией долгое время опирались на три основных столпа – дешевый труд мигрантов, дешевые товары из Китая и дешевый российский газ – времена меняются. Как изменится экономическая ситуация в ЕС, никто сказать не может, но как прежде уже точно не будет.
Ольга Коршун:
Чтобы избежать экономических проблем, связанных с сильной привязкой экономик к доллару, страны ШОС, скорее всего, сделают ставку на юань. А второй цифровой валютой, которая поможет рассчитываться со странами-нерезидентами ШОС, может стать либо биткойн, либо цифровой рубль, либо цифровой юань, которые разрабатываются с 2020 года.
При этом Беларусь не отстает от трендов: новые рынки, новые инвесторы, новые бизнес-проекты, дедолларизация и интеграция экономик в рамках ШОС – все это поможет не только устоять, но и получить новый виток роста.