Юань, биткойн или рубль. Какой будет главная валюта в ШОС?

Но у него шансов маловато. Рупий в последнее время не отличается стабильностью. Наблюдаются резкие колебаниям курса. Но в любом случае главные аутсайдеры – это доллар и евро.

Один вопрос по итогам встречи в Самарканде так и остался открытым: какой будет главная валюта в ШОС? Фаворитов много. На место под финансовым солнцем ШОС претендует даже индийский рупий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Монетарная политика США в попытках остановить рост цен и обесценивания валюты не увенчалась успехом, инфляция непрерывно растет и составляет почти 10 %, а для первой экономики планеты – это огромная цифра, что в свою очередь привело к падению благосостояния американцев. По данным некоторых изданий, вплоть до 20 %. И это еще не предел.

Сейчас мы можем наблюдать самый дорогой доллар в истории. Но не только его дороговизна – препон для входа на финансовый рынок ШОС, а причина еще и в том, что после резкого роста произойдет еще более сильное падение, что приведет к огромной волатильности валюты, а это уже красная карточка на мировом финансовом поле.

Тем временем и евро так себе игрок. Что сейчас стоит за этой валютой? Сильный экономический спад, просто заоблачная стоимость энергоресурсов и отсутствие смысла вести какие-то производственные процессы. Посмотрите, что стало с производством алюминия в Европе – его просто нет. Невыгодно сейчас. Дело в том, что экономика Еврозоны и США с их низкой инфляцией долгое время опирались на три основных столпа – дешевый труд мигрантов, дешевые товары из Китая и дешевый российский газ – времена меняются. Как изменится экономическая ситуация в ЕС, никто сказать не может, но как прежде уже точно не будет.