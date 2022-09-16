Новости экономики за 16.09.2022

Новости Беларуси. Всемирный банк предупредил, что мир может приблизиться к глобальной рецессии. Почему ответственность за это лежит на центробанках по всему миру? Инвестпроекты малого бизнеса могут получить господдержку. Какие условия должны соблюсти предприниматели? И как белорусский бизнес сможет расширить рынки сбыта в страны ЕАЭС? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 2025 ГОДУ В ЕАЭС ДОЛЖЕН ПОЯВИТЬСЯ ЕДИНЫЙ БИРЖЕВОЙ РЫНОК К 2025 году в ЕАЭС должен появиться единый биржевой рынок. Европейская экономическая комиссия опубликовала на своем сайте доклад с предложениями по его формированию. Актуальность этой работы существенно возросла с учетом геополитической ситуации. Общий биржевой рынок поможет развитию национальных бирж стран-участниц ЕАЭС и даст возможность бизнесу расширить рынки сбыта. А граждане получат доступ к товарам, цены на которые будут формироваться на конкурентной основе. По мнению экспертов ЕЭК, номенклатура товаров может быть очень широкой. На первом этапе могут торговаться уголь, минеральные удобрения, растительное масло, сахар, металл и стройматериалы. На втором, после согласования правил биржевой торговли, а также отмены ограничительных мер, к перечню можно будет добавить электроэнергию, газ, нефть и зерно.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ Инвестпроекты малого бизнеса могут получить господдержку. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил о проведении очередного конкурса. Приоритет будет отдаваться импортозамещению, развитию экспорта и внедрению новых технологий. Такая государственная финансовая поддержка может быть предоставлена в виде займа или на приобретение имущества в лизинг сроком до пяти лет. Общая сумма средств, направляемая фондом на оказание такой поддержки по результатам конкурса, составит миллион 300 тысяч рублей.