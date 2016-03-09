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Япония готова сотрудничать с Беларусью в области сельхозпроизводства и технологий

09 марта 2016 10:36
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Новости Беларуси. Япония готова сотрудничать с Беларусью в области сельхозпроизводства и технологий. Об этом 9 марта заявили в корпорации сельского хозяйства и животноводства этой страны.

В Токио сейчас проходит международная выставка продуктов питания и напитков. Беларусь в ней участвует впервые и представлена двумя десятками организаций. Аграрии привезли в Токио мясо и молоко, картофель, злаковые и популярные на востоке продукты диетического питания. Потребители уже по достоинству оценили наши сыры и сухое молоко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Вчера мы провели для бизнес-структур дегустацию продукции белорусского производства. Это была молочная продукция, сыры, колбасные изделия, сырокопченые, вяленые, сок березовый, квас. И я вам скажу, что очень хорошие отзывы японских бизнесменов. И они удивляются, почему до сих пор данной продукции нет у них на рынках. Надеюсь, эта презентация, которая проведена нашими предприятиями, позволит в ближайшее время товару появится на рынках Японии.

# Экономика # Еда # Леонид Маринич

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