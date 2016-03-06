Развитие финансового рынка Беларуси: когда и какой экономический эффект дадут новые указы Президента

Новости Беларуси. Еще одной экономической темой недели стал спор о способах повышения эффективности финансового рынка страны. Тема, которая обсуждалась на уровне главы государства. Белорусские акции выйдут на международный рынок капитала, а для доходов по облигациям сохранят льготное налогообложение. Говорили о том, нужен ли в Беларуси мегарегулятор.

Налоговым льготам и депозитарным распискам быть. Подписанные указы: белорусский опыт и мировая практика.

Андрей Дерех, председатель совета директоров инвестиционной компании:

Депозитарные расписки – это шаг к тому, чтобы признать, что в Беларуси действуют все нормы международного законодательства, связанные с выходом на зарубежные фондовые рынки.

Финансовый рынок Беларуси сегодня. Как повысить эффективность и какие шаги можно назвать своевременными?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый вопрос, который встает, – что это даст. Второй вопрос – надо это вообще или не надо. И третье – нужно ли это делать сегодня.

О финансовом рынке и не только на неделе говорили не раз. Вниманию Президента – три нормативно-правовых акта, три проекта указов. Разработчики уверены: белорусскому рынку это только «в плюс».

О том, что Нацбанк может стать так называемым мегарегулятором (иными словами курировать еще и рынок страховых услуг и рынок ценных бумаг), говорили уже давно. Теперь вниманию Президента конкретные предложения. Сегодня финансовый рынок – это инвестиционная, страховая, банковская деятельность. Все они должны быть под строгим контролем. Каким? Здесь существует несколько традиционных схем.

Всего говорить можно о трех вариантах. Первый – когда функции мегарегулятора взял на себя Центральный банк. Вторая – когда мегарегулятор становится автономным органом. Он подчиняется главе государства, но вот под контроль Правительства не попадает. Третий вариант совершенно другой. Здесь за каждую сферу отвечает свой регулятор. Взять, к примеру, Беларусь. Страховой рынок и рынок ценных бумаг не под контролем Нацбанка. За эти сферы у нас традиционно отвечает Министерство финансов.

Опыт, несомненно, мировой. Мегарегуляторы есть в 161 стране.

Неудивительно, что в свое время заговорили о своеобразном общем знаменателе для регулирования финансового рынка стран Еврозоны. Еще в 2014 году эти функции на себя взял Европейский центральный банк.

Мегарегулятор существует и в соседней России. С одной стороны, мировому опыту можно последовать, – отмечают сторонники изменений. С другой – на ситуации, к примеру, на страховом рынке, это отразится незначительно.

Сергей Осенко, начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Республики Беларусь:

На страховом рынке на текущий момент 13 страховых компаний. Наш рынок никоим образом не уступает по своим показателям рынкам стран Евразийского экономического пространства.

При таком перераспределении Нацбанк станет монополистом. Правда, эффект от этого можно увидеть не сразу. Да и для передачи функций требуются серьезные изменения законодательной базы. В итоге вопрос с передачей Национальному банку полномочий по регулированию страховой деятельности и рынка ценных бумаг решено отложить. Вернутся через год.

Кстати, к той самой своевременности при создании мегарегулятора Президент вернется еще раз. Уже принимая кадровые решения.

Александр Лукашенко:

Страховая деятельность существует в стране? Существует. Жалоб у нас куча, как в России и Украине на страховщиков? Почти нет. Кто контролирует? Минфин. Но какая разница, Национальный банк или же Министерство финансов для Президента? Это пальцы на одной руке. Прежде, мужики, чем что-то сделать, подумайте: это ко времени – ни ко времени, надо – не надо.

Депозитарные расписки – не просто документ. С помощью такого инструмента акции белорусских предприятий могут выйти на международные рынки капитала. А это значит помогут привлечь иностранные инвестиции. Хорошая возможность для крупных предприятий. Размещать таким образом можно четверть акций.

Схема такова. Предприятие по договору передает свои акции иностранным организациям или крупным банкам. В свою очередь эти организации на полученные акции выпускают депозитарные расписки. Их и размещают на международном рынке. То есть дело здесь уже за крупной финансовой компанией.

Андрей Дерех, председатель совета директоров инвестиционной компании:

Они даже есть и в Беларуси, эти примеры. Все знают IT-компанию, которая вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу, там проводила свое IPO. Есть еще российская компания машиностроительная.

И еще один указ. До конца 2017 года документ продлевает налоговые льготы. А точнее льготы на доходы, которые получены от операций с облигациями. Механизм работает не первый год – с 2008-го.

С одной стороны, это привлечение денег в реальный сектор экономики и финансовую сферу, с другой – еще и мера для развития рынка ценных бумаг. Тем не менее есть и потери. От недополучения налогов. К примеру, последняя цифра – 290 миллиардов рублей. Поэтому все риски нужно просчитать.

Александр Лукашенко:

Наполняемости бюджета нет, начинаем урезать какие-то программы, а здесь создаем определенные льготы. Не получится ли так, что бюджет недополучит определенных средств? И, самое главное, попадут ли эти деньги предприятиям, оздоровят ли ситуацию на этих предприятиях.

Сегодня существует примерно 200 организаций, для которых продление налоговых льгот особенно необходимо.

Нина Черник, директор департамента по ценным бумагам инвестиционной компании:

Это альтернатива достаточно интересная по отношению к банковскому кредитованию, потому что выпуск облигаций – это более легкий инструмент с точки зрения затратности.

О необходимости задействовать все сегменты финансового рынка для того, чтобы предприятиям привлечь дополнительные ресурсы для развития, глава государства говорил еще во время Послания к белорусскому народу и Парламенту. Шаги сделаны. Но вот какой они дадут экономический эффект, известно станет уже скоро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.