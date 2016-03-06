Первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина – о перспективах «зеленой экономики» в Беларуси

Новости Беларуси. О рациональном сочетании экономики и экологии ведущий программы «Неделя» на СТВ поговорил с первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ией Малкиной.

Очень актуально сейчас говорить о «зеленой экономике». Что «зеленая экономика» может нам дать?

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Очень хороший толчок к новому развитию. В тот период времени, когда очень многие озабочены какими-то проблемами, которые связаны абсолютно естественно с мировыми тенденциями, с перераспределением мировых рынков труда, перераспределением мировых рынков производства и так далее, именно на этом этапе очень актуально задумываться о новых возможностях. И в этом смысле «зеленая экономика» является тем посылом или двигателем, который мог бы дать очень хороший новый виток в развитии национальной экономики.

А «зеленая экономика», если расшифровать этот термин, это что? Это новые рабочие места, новые технологии?

Ия Малкина:

Это все в совокупности. Это безусловный рост экономики. При этом мы должны обеспечивать какой-то социальный уровень развития. Но при понимании того, что природные ресурсы ограничены. И вот этот компромисс между экономическим развитием, социальным уровнем жизни и сохранением того, что нам досталось от наших предшественников, этот баланс, по сути, и есть основная цель «зеленой экономики». Если мы с вами потребляем большое количество товаров, не задумываясь в магазине кидаем все продукты подряд, когда мы не задумываемся над тем, что мы покупаем, соответственно, большой процент того, что купили, куда-то выбрасываем. И вот если представить наш мир, нашу маленькую Землю, мы много-много производим. Соответственно, много-много потребляем. Но и много-много выбрасываем. И вот как это все сохранить, чтобы все-таки что-то осталось еще следующим поколениям? Вот этот компромисс, по сути, и есть «зеленая экономика».

А вот существует какой-то индекс целесообразного использования природных ресурсов? В Беларуси он как-то замеряется?

Ия Малкина:

Существует такой мировой рейтинг – рейтинг экологической эффективности. Он называется как раз «Индекс экологической эффективности деятельности государства». Вот в рамках данного рейтинга, если говорить о последних 10-ти годах – это вообще достаточно серьезный прогресс, но даже за последние 2 года (уже опубликованы данные 2016 года) мы имеем очень хороший, высокий показатель такого индекса экологической эффективности. Он составляет 82,3%. Мы занимаем 35-е место среди 180-ти стран мира, которые подлежали оценке на данном этапе. В качестве примера могу привести, что в 2014 году – предыдущий рейтинг, он проводился среди 132-х стран (видите, почти на треть приросло количество респондентов) – наш рейтинг составлял порядка 67,7%. То есть идет очень хороший такой толчок.

А есть ли в Беларуси какие-то перспективные направления для развития экологического бизнеса?

Ия Малкина:

Безусловно, сфера отходов, куда, я думаю, мы не только можем, но и должны привлекать максимально инвесторов. И сегодня у нас есть действительно иностранные компании, которые очень заинтересованы. В случае если мы дадим отмашку, они придут со своим капиталом к нам на рынок.

Вторым направлением, в том числе, может стать и вода. Потому что экспорт воды. У нас сегодня не так много предприятий, которые занимаются производством. У нас фактически из разведанных запасов только 2/3, которые находятся непосредственно в стадии промышленного освоения. И, вместе с тем, большинство наших собственных компаний держат наш же белорусский рынок. Буквально 3 – 4 компании, которые держат 80% белорусского рынка. И, я думаю, что и в вашей, и в моей семье уже давным-давно отвыкли от того, что мы пьем воду из-под крана. Хотя, в принципе, даже в Минске многие районы могут себе это позволить. Но у нас уже пропаганда здорового образа жизни: мы привыкли пить бутилированную воду. Это огромнейший потенциал, огромнейший рынок. Он также востребован и в других странах. И сегодня если уже о продовольственной безопасности в мире начинают говорить все более уверенно, что угрозы несколько сокращаются, количество голодных на Земле сокращается, то относительно воды не так мировое сообщество позитивно настроено. Я думаю, что на какой-то стадии развития мирового сообщества, если мы не встанем на рельсы «зеленой экономики» в целом, в мире, мы вынуждены будем говорить о потребности в экспорте воды. Слава богу, Беларусь хотя бы в этом направлении Богом поцелована, можно сказать.

И плюс наши успешные проекты. Республика очень много работает над восстановлением болот. А это всем известная фраза – легкие Европы. Сегодня у нас действительно очень хорошие показатели в этом смысле. И много финансовых ресурсов тратится на это направление. Это тоже оказывает положительное воздействие.