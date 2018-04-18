Прямой эфир

Деловые встречи, мастер-классы и дегустации. Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется в Минске 18 апреля

18 апреля 2018 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется 18 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ведущая в стране переговорная площадка для игроков молочного рынка из Беларуси, России, Украины, Европейского союза и Китая.

Деловые встречи, мастер-классы и дегустации. Экспортный форум «Беларусь молочная» откроется в Минске 18 апреля -1

Программа рассчитана на три дня. За это время пройдут деловые встречи и мастер-классы в сфере производства, маркетинга и продаж. Главная тема дискуссии – успешная диверсификация экспорта.

Участники форума также смогут познакомиться с процессом производства молочной продукции в Беларуси, для них организуют расширенную дегустацию лучших образцов нашей молочки. В завершение программы – экскурсия в знаменитый Мирский замок.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ
16 апреля 2018 19:32

Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ

«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки
16 апреля 2018 19:04

«Так как весна была резкая, сейчас есть сложности». Из-за погоды аграрии Беларуси вынуждены сеять в сжатые сроки

Когда в управляющей компании «Великого камня» появится немецкая корпорация и как парк повлияет на экологию? Интервью с Николаем Снопковым
15 апреля 2018 17:02

Когда в управляющей компании «Великого камня» появится немецкая корпорация и как парк повлияет на экологию? Интервью с Николаем Снопковым