Я бы оценил малый и средний бизнес Беларуси как многообещающий: чем наша страна привлекает инвесторов

Новости Беларуси. Правительство Беларуси будет и дальше поддерживать отечественные бизнес-круги. Об этом заявил 13 ноября премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Кобяков принял участие в международном форуме, давшем старт Всемирной неделе предпринимательства. Сюда съехались порядка 500 гостей – бизнесмены, управленцы, чиновники. Чем республика привлекает инвесторов? И как бизнес-инициативу белорусов сделать более свободной?

Нужное время и нужное место. У Владислава Солодкого дни расписаны по часам. Но не приехать в Беларусь управляющий известнейшего в мире венчурного фонда не мог, ведь сегодня здесь лучшие представители индустрии.

Владислав Солодкий, бизнесмен (Сингапур):

Сейчас Беларусь, в отличие от той же России, показывает, что, может быть, компаний не так и много, но те, которые прорываются в лидеры, прямо международного качества. Это реальный большой показатель того, что здесь есть разработчики. Все о них знают.

Нынешняя встреча посвящена стартапам и синергии, то есть кооперации (без нее сегодня сложно представить бизнес). А еще – новым реалиям: блокчейн, венчурное финансирование, криптовалюты. В рамках форума пройдут и баттлы. Эксперты выберут лучшие проекты, и победители отправятся в стартап-тур в Лондон.

Оливье Рош, бизнесмен (Франция):

Я бы оценил малый и средний бизнес Беларуси как многообещающий. Огромный потенциал имет ваша IT-сфера. Но я думаю, что такого же уровня скоро достигнут и другие секторы бизнеса в Беларуси. Вы двигаетесь в правильном направлении. Это подтверждает мировой рейтинг Doing Business. Беларусь удерживает место в третьем десятке из 190 стран, а еще недавно располагалась на 25 позиций ниже. Продвинуться дальше позволит курс на либерализацию бизнеса. Восемь соответствующих документов уже подписаны. Среди них – 337 указ Президента. В течение месяца ожидается подписание еще трех нормативно-правовых актов.

Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Очень важно, что все процессы, которые происходят в мире, не являются для Беларуси чем-то исключительным. Беларусь находится в общем тренде. И это является точкой роста для всех останых секторов экономики. На развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси только за 10 месяцев направили 85 миллионов рублей. Это больше, чем за два прошедших года. Доля кредитов в этот сегмент всего 7 %. Впрочем, банки ожидают, что цифра увеличится. В Банке развития, например, в 2018 расширят линейку займов для частных инициатив.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Мы ориентируем наши банки-партнеры на проекты, которые инновационные. Мы приветствуем и поощряем, когда они вкладываются в проекты, которые предусматривают создание большего количество рабочих мест. Также мы активно стимулируем банки вкладываться в регионы и в женское предпринимательство. Это, наверное, основные наши приоритеты. Малый и средний бизнес – это треть всех занятых в экономике Беларуси. Одна из целей правительства сейчас – поднять долю этого сегмента в ВВП страны с 25 до 40 % (это уровень Чехии). К слову, лидеры по такому показателю Япония, США и Малайзия.