Новости экономики за 13.11.2017

Новости Беларуси. Национальный банк в 2018 году при снижении ставки рефинансирования начнет использовать шаг изменений в 0,25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На языке денежно-кредитной политики это означает переход к управлению ценой денег, а не объемом.

При этом дальнейшая динамика процентных ставок, в отличие от 2017 года, будет более сдержанной.