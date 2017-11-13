Новости экономики за 13.11.2017

Новости Беларуси. Национальный банк в 2018 году при снижении ставки рефинансирования начнет использовать шаг изменений в 0,25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На языке денежно-кредитной политики это означает переход к управлению ценой денег, а не объемом.
При этом дальнейшая динамика процентных ставок, в отличие от 2017 года, будет более сдержанной.
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Высокорентабельные госпредприятия поделятся прибылью. 16 корпораций внесут дополнительно почти 10 миллионов рублей в государственный целевой бюджетный фонд национального развития.
Доходы фонда в 2016 году составили 296,5 миллионов рублей,
в том числе 88 миллионов от перечисления части прибыли отдельных высокорентабельных предприятий. В том же году фонд потратил 528 миллионов рублей, из них на формирование «семейного капитала» ушло 374 миллиона. Расходы, превышающие доходы, профинансированы за счет остатков средств фонда прошлых лет.
И к курсу валют. Рубль 13 ноября ослаб ко всем трем основным валютам. Доллар в плюсе на 0,11 копейки, завтра по Нацбанку 1,99. Евро подорожал до 2 рублей 32 копеек. Российская валюта прибавила треть копейки и за 100 торгуют 3 рубля 36 копеек.