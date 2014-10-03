XVIII белорусско-польский экономический форум «Добрососедство» открылся в Бресте

Новости Беларуси. О работе в новых экономических условиях говорили 1 октября в Бресте. Здесь открылся экономический форуме «Добрососедство». Он собрал три сотни представителей белорусско-польских деловых кругов. Главная задача собравшихся – выработать четкие правила бизнес-игры на границе Евразийского и Европейского союзов.

Сегодня это предприятие – резидент Брестской свободной экономической зоны – один из крупнейших в республике производителей изделий из ПВХ. Польско-российское производство в Беларуси начиналось в 2002 году с инвестиций в три миллиона евро и коллектива в 50 человек. Спустя 12 лет на заводе трудятся почти 500 сотрудников, а объем инвестиций за эти годы вырос почти до 40 миллионов евро.

Алексей Бурый, директор совместного предприятия:

В нашей отрасли, которой мы занимаемся (это изготовление отделочных профилей из поливинилхлорида, полипропилена), климат для развития в Беларуси и, в частности в свободной экономической зоне, очень благоприятный. Мы динамично развиваемся все эти 12 лет.

Этот пример успешного и взаимовыгодного сотрудничества с западными соседями для Брестской области единственный. Сегодня в регионе работают более 250 предприятий с польским капиталом.

По сравнению с 2013 годом взаимный товарооборот совместных проектов вырос почти на 20%. На экспорт идет наша мебель, фанера, удобрения. Мы импортируем овощи, мясо, корма.

Наблюдается на польском рынке и выгодная ситуация для увеличения экспортных поставок белорусских стройматериалов.

Казимеж Здуновский, генеральный директор Польско-белорусской торгово-промышленной палаты:

По нашему опыту, анализу, увеличить этот товарооборот в два раза – нет проблем. Но для этого нужны инвестиции. Просто товарооборот не работает. Нужно организовать кооперацию производственной торговли.

Обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества белорусские и польские бизнесмены собрались в Бресте на XVIII экономическом форуме «Добрососедство». Главная тема разговора – новые горизонты в новых экономических условиях.

Вячеслав Реут, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

На сегодняшний день насколько быстро мы сможем адаптировать условия нашего сотрудничества, настолько быстро пойдут результаты. Следует отметить, что на сегодняшний день формируются юридические основы формирования нашего экономического союза. Очень важно на таком форуме сказать о тех проблемах, которые существуют, потому что нет большого опыта на сегодняшний день в таких интеграционных объединениях. Возможны любые ошибки.

Для представителей иностранных бизнес-кругов Беларусь в прямом смысле – территория стратегическая. «Ворота» сразу двух экономических союзов – Евразийского и Европейского – открывают доступ участникам объединений на обширные рынки.

Януш Кулета, участник белорусско-польского экономического форума «Добрососедство»:

Атмосфера в Беларуси очень хорошая, мне кажется, что улучшается. Перспектива для развития кооперации польской и белорусской очень большая. Когда мы пришли на белорусский рынок, это позволило нам выйти на Россию, Казахстан.

Еще одна тема для подробного разговора – совместные белорусско-польские предприятия по переработке овощей и фруктов.

В августе об этом шел разговор на встрече министров сельского хозяйства двух стран во время посещения Скидельского агрокомбината. Для сельхозпродукции под маркой «сделано в Польше» это единственная возможность попасть на российский рынок уже на законных основаниях в переработанном виде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, это уже в будущем. А вот перспектива самого ближайшего времени – открытие строительного супермаркета, в Гродненском регионе – предприятия по производству йогуртов и создание крупного логистического центра.

Обновлено в 10.30 3 октября

Беларусь и Польша намерены расширять двустороннее сотрудничество. В Бресте в рамках XVIII белорусско-польского экономического форума состоялась встреча заместителей глав правительств двух стран.

Вице-премьеры высказались за развитие контактов по всем направлениям и договорились возобновить работу двухсторонней комиссии, участники которой не встречались уже 4 года.

Решено, что специалисты соберутся в ноябре в Варшаве.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Ежегодно наш товарооборот увеличивается, наши экономические связи, межправительственные связи, гуманитарное сотрудничество с каждым годом становится крепче. Хотя 2,5 миллиарда долларов товарооборот, мы полагаем, что это очень мало. Мы должны перейти на новый этап сотрудничества и развития. Мы должны интегрироваться друг в друга. Почему? Потому что мы находимся, будем говорить, на границе ворот двух мощных экономических и политических союзов.

Януш Пехотиньский, вице-премьер Республики Польша:

Я заявляю, что у нас есть огромный инвестиционный потенциал, который существенно превышает тот оборот и те контакты, которые есть сегодня. К стратегическим целям нашего сотрудничества относятся транспорт и логистика. Мы очень рады, что в области сельхозпереработки поступает очень качественное сырье. Молоко здесь является лучшим примером.

В числе перспективных направлений сотрудничества также были названы развитие транспортного коридора из Китая в Евросоюз и значительное расширение транспортно-логистической сети на границе Евразийского и Европейского союзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.