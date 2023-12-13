Взять машину в кредит или подождать 5 лет, но заработать? Мнения

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Это уже современная психология… Все понабрали кредитов. У тебя нет своей машины, своего дома – все в кредит. Подожди пять лет, заработай, поезди в трамвае.