Взять машину в кредит или подождать 5 лет, но заработать? Мнения
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Это уже современная психология… Все понабрали кредитов. У тебя нет своей машины, своего дома – все в кредит. Подожди пять лет, заработай, поезди в трамвае.
Евгений Пунинский, инспектор по кадрам Центра по обеспечению деятельности бюджетных организация Минского района:
Потому что мы хотим показаться перед кем-то лучше. Когда такое психологическое давление влияет на человека, это ведет к беде. Я считаю, что сегодня важно придерживаться элементарных правил: не ходи в продуктовый магазин на голодный желудок, перед импульсивной покупкой подумай хотя бы 10 секунд, перед крупной – 30 дней. Это элементарные правила. Каждый день покупаете стаканчик кофе, при этом в офисе стоит кофемашина. Замени этот кофе. Подушка безопасности спасет, поможет выплыть из ситуации. Если ты перед детьми будешь в финансовой, долговой яме, дети скажут, что ты никакущий папа…
Марина Лапицкая, ведущий специалист по связям с общественностью и СМИ ОАО «Гомсельмаш»:
Если мы будем учить нашу молодежь со школьной скамьи, как брать кредит, то мы будем в долговой яме и не научим молодежь зарабатывать и стремиться вперед. Правильно вы говорите: лучше он пять лет поработает и купит эту машину за свои деньги. А не то, что он возьмет кредит, процент будет оплачивать и вместе с тем заплатит намного больше.
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