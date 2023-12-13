Не нужно покупать доллары! Молодой предприниматель рассказал, в какую валюту инвестировать

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Виталий Дробышевский, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» по Гомельской области:

Я на предприятии работал месяц по отработке, а дальше сразу начал заниматься предпринимательством в плане директора, бухгалтера и фирмы.

Григорий Азаренок:

Вам какие-то навыки помогли из жизни?

Виталий Дробышевский:

Единственный навык, который мне помог в университете, – если одалживаешь деньги, одалживай по расписке. И срок действия расписки – три года. Запомнил на всю жизнь, хорошее правило.

Также считаю, что для идеологов будет полезным прочитать книгу «Исповедь экономического убийцы», где рассказывается, что враг – Соединенные Штаты Америки – навязывает свою кредитоспособность другим странам с целью влияния на политические решения.