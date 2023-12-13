Не нужно покупать доллары! Молодой предприниматель рассказал, в какую валюту инвестировать

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Вы представитель рабочей молодежи. На предприятии объясняют?
«Финансовая грамотность должна быть с детства». Студент назвал эффективный инструмент обучения – подробности.
Виталий Дробышевский, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» по Гомельской области:
Я на предприятии работал месяц по отработке, а дальше сразу начал заниматься предпринимательством в плане директора, бухгалтера и фирмы.
Григорий Азаренок:
Вам какие-то навыки помогли из жизни?
Виталий Дробышевский:
Единственный навык, который мне помог в университете, – если одалживаешь деньги, одалживай по расписке. И срок действия расписки – три года. Запомнил на всю жизнь, хорошее правило.
Также считаю, что для идеологов будет полезным прочитать книгу «Исповедь экономического убийцы», где рассказывается, что враг – Соединенные Штаты Америки – навязывает свою кредитоспособность другим странам с целью влияния на политические решения.
Григорий Азаренок:
Естественно. Все это знают. Инвестиции МВФ, Сороса заканчиваются тем, что стране каюк.
Виталий Дробышевский:
Так куда инвестировать? В доллары? Если что-то случается, все идут и покупают доллары. Надо инвестировать в экономику своей страны.
В Молодежном парламенте предложили создать курсы финансовой безопасности для пожилых в сельской местности – подробности здесь.