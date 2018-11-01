«Взгляд в будущее». Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере
Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан сотрудничают по различным направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 ноября договорились также о взаимодействии в инновационной сфере.
Протокол о создании соответствующей подкомиссии подписали в Совете Республики. Документ станет дополнительным инструментом, который позволит вывести научно-техническое сотрудничество двух стран на новый уровень. Официальный визит председателя Сената Казахстана – знаковое событие в межпарламентских отношениях.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Парламентские инструменты, безусловно, должны быть востребованы в полном объеме для того, чтобы активно содействовать нашему экономическому сотрудничеству. Полагаю, что документ, который мы сегодня подписали, – определенный взгляд в будущее.
Касым-Жомарт Токаев, председатель Сената Парламента Казахстана:
Беларусь, насколько мы знаем, достигла значительных успехов в инновационной сфере. Мы видим свою задачу в том, чтобы стимулировать как правительство, так и другие организации в тесном взаимодействии именно в этой сфере.
Оказывать содействие в развитии инновационного сотрудничества сенаторы начнут в ближайшее время. Совместную рабочую группу сформируют уже в 2018 году.
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