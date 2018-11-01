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«Взгляд в будущее». Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере

01 ноября 2018 13:06
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Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан сотрудничают по различным направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 ноября договорились также о взаимодействии в инновационной сфере.

Протокол о создании соответствующей подкомиссии подписали в Совете Республики. Документ станет дополнительным инструментом, который позволит вывести научно-техническое сотрудничество двух стран на новый уровень. Официальный визит председателя Сената Казахстана – знаковое событие в межпарламентских отношениях.

«Взгляд в будущее». Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере-1

«Взгляд в будущее». Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере-3

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Парламентские инструменты, безусловно, должны быть востребованы в полном объеме для того, чтобы активно содействовать нашему экономическому сотрудничеству. Полагаю, что документ, который мы сегодня подписали, – определенный взгляд в будущее.

«Взгляд в будущее». Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере-6

Касым-Жомарт Токаев, председатель Сената Парламента Казахстана:
Беларусь, насколько мы знаем, достигла значительных успехов в инновационной сфере. Мы видим свою задачу в том, чтобы стимулировать как правительство, так и другие организации в тесном взаимодействии именно в этой сфере.

«Взгляд в будущее». Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере-9

Оказывать содействие в развитии инновационного сотрудничества сенаторы начнут в ближайшее время. Совместную рабочую группу сформируют уже в 2018 году.

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# Беларусь-Казахстан # Экономика # Михаил Мясникович # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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