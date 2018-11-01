«Взгляд в будущее». Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан сотрудничают по различным направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 ноября договорились также о взаимодействии в инновационной сфере.

Протокол о создании соответствующей подкомиссии подписали в Совете Республики. Документ станет дополнительным инструментом, который позволит вывести научно-техническое сотрудничество двух стран на новый уровень. Официальный визит председателя Сената Казахстана – знаковое событие в межпарламентских отношениях.