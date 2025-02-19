Выполнены 4 из 5 показателей – в Совмине подвели итоги работы белорусской экономики в 2024-м

Как сработала белорусская экономика в 2024-м? Итоги сегодня подводят на заседании Совета Министров. Из 5 важнейших показателей выполнены 4, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из ключевых достижений – рост ВВП. По итогам 2024 года показатель оказался на уровне 104 %. План даже перевыполнили, прогнозировали прибавку в 3,8%. Положительные результаты и по части инвестиций, уверенно наращивается экспорт. Исторического максимума достиг уровень заработной платы.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Заработная плата – 2-3 тысячи рублей или 700 долларов. Это исторический максимум. Мы смотрим это в связке с расходами, с инфляцией. Так вот, кстати, инфляция два года подряд у нас один из самых низких показателей в регионе. 5,8-5,2 %. Ну и на текущий год задача тоже не выходить за 5 %.

Впрочем, есть и недоработки, которые необходимо устранить. В фокусе будут три программы: производственная, экспортная и инвестиционная. Хотя по экспорту прибавляем, остаются и пробелы. В 2025 году основное внимание уделят наполнению контрактами.