По трубопроводу Новополоцк – Фаниполь прошла первая прокачка бензина АИ-95

Новости Беларуси. Магистральный трубопровод Новополоцк-Фаниполь расширяет возможности. По каналу успешно прокачали бензин марки АИ-95, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объём первой партии составил более 6,5 тысяч тонн. Путь прокачки – почти 300 км. До этого по трубопроводу доставляли только дизельное топливо и бензин АИ-92.

Магистральная труба позволяет оперативно и с наименьшими затратами поставлять топливо на склад нефтепродуктов в Фаниполе, который работает не только на Минск и регион, но и отдельные районы Витебской, Гродненской и Брестской областей.