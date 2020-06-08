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По трубопроводу Новополоцк – Фаниполь прошла первая прокачка бензина АИ-95

08 июня 2020 10:41
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Новости Беларуси. Магистральный трубопровод Новополоцк-Фаниполь расширяет возможности. По каналу успешно прокачали бензин марки АИ-95, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По трубопроводу Новополоцк – Фаниполь прошла первая прокачка бензина АИ-95-1

Объём первой партии составил более 6,5 тысяч тонн. Путь прокачки – почти 300 км. До этого по трубопроводу доставляли только дизельное топливо и бензин АИ-92.

По трубопроводу Новополоцк – Фаниполь прошла первая прокачка бензина АИ-95-4

Магистральная труба позволяет оперативно и с наименьшими затратами поставлять топливо на склад нефтепродуктов в Фаниполе, который работает не только на Минск и регион, но и отдельные районы Витебской, Гродненской и Брестской областей.

По трубопроводу Новополоцк – Фаниполь прошла первая прокачка бензина АИ-95-7

В течение суток нефтепродукты попадают на нефтебазу, оттуда – на АЗС и оптовым потребителям. Объект полностью автоматизирован и работает по системе последовательной перекачки, то есть разные виды топлива перегоняются поочередно. 

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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